Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 17 Ağustos 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!
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Türkiye'nin Suriye ile olası görüşme gündemdeki yerini korurken Suriye medyası ise önemli bir iddiayı yazdı. Suriye resmi ajansı SANA'ya göre, Türkiye'nin sınıra yakın bölgelerde çok sayıda Türk İHA'sı görüldüğünü, Türkiye'nin Haseke, Rakka ve Halep'teki sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını belirtti.
Merkez Bankası'nın açıkladığı veriye göre, Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku haziran ayında %10,9 artarak 134,8 milyar dolara yükseldi. Bu rakama uzun vadeli olup da vadesine 1 yıl veya daha az kalmış 47,7 milyar dolarlık dış borç da eklenince, önümüzdeki bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borçların toplamı 182,5 milyar dolar oldu.
Güncel HaberlerEmniyet Genel Müdürlüğü, Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili düzenlemeler yaptı. Yapılan yeni düzenlemeler 81 il emniyet müdürlüğüne bildirildi. Düzenlemeye göre bekçilerle ilgili "Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları gündüz çalışma olurları sonlandırılmıştır. Böylece Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak." denildi.
Marsilya'da teknik direktör Tudor'un planları arasında yer almayan Cengiz Ünder için Galatasaray harekete geçti. Milli futbolcunun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile görüntülü telefon konuşması yapacağı öğrenildi. Okan Buruk'un Cengiz Ünder'i Galatasaray'a transfer olması için ikna etmesi bekleniyor.
Eşi Şafak Mahmutyazıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak evli aile dostu Hayrettin Coşkun ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı. Çıkan haberlere öfke kusan Erken, "Dün katillerle aynı ortamda bulunup yıkıldım. Aklımda ve ruhumda sadece eşimin davası var. Önce Allah'a sonra da yargıya havale ediyorum" dedi.
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