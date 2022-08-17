Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 17 Ağustos 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

SURİYE BASININDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA: TÜRKİYE SINIR BÖLGELERİNE HIZLA KONUŞLANIYOR

Türkiye'nin Suriye ile olası görüşme gündemdeki yerini korurken Suriye medyası ise önemli bir iddiayı yazdı. Suriye resmi ajansı SANA'ya göre, Türkiye'nin sınıra yakın bölgelerde çok sayıda Türk İHA'sı görüldüğünü, Türkiye'nin Haseke, Rakka ve Halep'teki sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını belirtti.

TÜRKİYE'NİN 1 YIL İÇİNDE ÖDEMESİ GEREKEN DIŞ BORÇ 182,5 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası'nın açıkladığı veriye göre, Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku haziran ayında %10,9 artarak 134,8 milyar dolara yükseldi. Bu rakama uzun vadeli olup da vadesine 1 yıl veya daha az kalmış 47,7 milyar dolarlık dış borç da eklenince, önümüzdeki bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borçların toplamı 182,5 milyar dolar oldu.

EGM'DEN 81 İLE BEKÇİ GENELGESİ! ARTIK GÜNDÜZ GÖREV ALMAYACAKLAR

Güncel HaberlerEmniyet Genel Müdürlüğü, Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili düzenlemeler yaptı. Yapılan yeni düzenlemeler 81 il emniyet müdürlüğüne bildirildi. Düzenlemeye göre bekçilerle ilgili "Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları gündüz çalışma olurları sonlandırılmıştır. Böylece Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak." denildi.

GALATASARAY GEMİLERİ YAKTI! OKAN BURUK, CENGİZ ÜNDER'İ ARAYACAK

Marsilya'da teknik direktör Tudor'un planları arasında yer almayan Cengiz Ünder için Galatasaray harekete geçti. Milli futbolcunun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile görüntülü telefon konuşması yapacağı öğrenildi. Okan Buruk'un Cengiz Ünder'i Galatasaray'a transfer olması için ikna etmesi bekleniyor.

ECE ERKEN, YAKIN ARKADAŞININ EŞİYLE YASAK AŞK YAŞADIĞI İDDİASINI YALANLADI

Eşi Şafak Mahmutyazıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak evli aile dostu Hayrettin Coşkun ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı. Çıkan haberlere öfke kusan Erken, "Dün katillerle aynı ortamda bulunup yıkıldım. Aklımda ve ruhumda sadece eşimin davası var. Önce Allah'a sonra da yargıya havale ediyorum" dedi.

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