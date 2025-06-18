Gümüşlük ayakta! CHP'li başkan halk plajını özel işletmeye tahsis etti

Antik bir kente ev sahipliği yapması itibarıyla emsalleri arasında öne çıkan, sahip olduğu tarih hazinesi ve doğal güzellikleriyle korunmayı ve kollanmayı fazlasıyla hak eden Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı bir mahalle olan Gümüşlük'te Anayasa ve Kıyı Kanunu ile koruma altına alınarak halkın özgür kullanımına sunulan sahillerin, özel işletmeler tarafından işgal edilmesi büyük tepki çekiyor.

"HALK PLAJI ÖZEL İŞLETMEYE TAHSİS EDİLDİ"

Yıllarca halkın ücretsiz kullanımına tahsis edilen, içinde duşu, soyunma odası, tuvaleti, can kurtaranı ve mavi bayrağı olan Çayıraltı Halk Plajı'nın önce bu tesis ve hizmetlerden mahrum bırakılması, sonrasında ise iyiden iyiye daraltılarak kalan kısmının ise Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından özel bir işletmeye tahsis edildiği iddiası ise bölge sakinleri için bardağı taşıran son damla oldu.

"BELEDİYE BAŞKANI AÇIK AÇIK İTİRAF ETTİ"

Sahillerden ve denizden ücretsiz ve özgürce yararlanmak isteyen halk ve tatil için bölgeye gelen konukların yıllar içinde gitgide daralan bir alana sıkıştırılması ve halk oylarıyla göreve getirilen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin bu tasarrufun kendi onayıyla yapıldığını itiraf ettiği iddiası ise eleştiri oklarının bu isme yönelmesine neden oldu.

"HAYVAN PİSLİKLERİ ÜZERİNDE YATMAYIN DİYE…"

Mahalle sakinleri ellerinde "Kıyılar Halkındır" yazılı pankartlarla Belediye Meclis Toplantı'na katılmış ve halk plajının daraltılması ve alanın bir kısmının özel bir işletmeye verilmesi hususunda Başkan Mandalinci'nin açıklama yapmasını istemişti. Mandalinci ise "Hayvan pislikleri üzerinde yatmayın diye şezlong koyduk" ifadelerini kullanmış ancak halk plajının yıllar içinde iyiden iyiye daraltılması konusunda herhangi bir açıklama yapmamıştı.

PROTESTOLAR BİTMİYOR

Halk plajının halktan alınarak işletmelere tahsis edilmesine tepki gösteren Gümüşlük halkı ve STK'lar protesto gösterileri düzenlerken, işgal edilen halk plajında gösteri ve eylemler icra edildi, yaklaşık 200 kişinin altını imzaladığı dilekçe, hukuksuzluğun düzeltilerek plajın derhal halka iadesi için Belediye Başkanlığı ve Kaymakamlık makamına sunuldu.

BELEDİYE BAŞKANINA ÇAĞRI YAPTILAR

Gümüşlük halkı yaptığı onca başvuruya rağmen herhangi bir somut yanıt alamazken bölgedeki protesto gösterileri kesintisiz devam ediyor. Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci'ye çağrıda bulunan mahalle halkı ve konuklar bu yasa dışı uygulamanın son bulmasını, halkın olan sahillerin bir an önce halka geri verilmesini talep ediyor.

DENİZE LAĞIM AKIYOR

Öte yandan içinde insan dışkısı olduğunun ortaya çıktığı 2022 yılı bahar aylarından bugüne kadar, Gümüşlük halkı tarafından yaptırılan sayısız su tahlilleriyle kirliliği kanıtlanan, bu durumu başta Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediye Başkanlığı, Bodrum Belediyesi Yapı Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Muski olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli zamanlarda iletilen halk plajı yakınlarındaki Demirci Deresi'nin 2025 yılı Haziran ayı itibariyle hala enfeksiyon üretmeye, denize lağım suyu taşımaya devam etmesi de bölge halkını isyan ettiren bir başka gelişme olarak göze çarpıyor.

"HERKES TOPU BİRBİRİNE ATIYOR"

Bugüne kadar hiçbir yazışma, görüşme ve girişimden sonuç alamadığını kaydeden Gümüşlük halkı ve STK'lar başvuru yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının topu birbirine attığını ve hiçbir kurumun elini taşın altına sokmadıklarını gözlemlediklerini aktarıyor.

HALKIN SESİNİ DUYUN

Kendi imkanlarıyla çözüm üretmeyi deneyen çevre STK'ların başarısız olduklarını belirten vatandaşlar gelinen noktada, kıyılar ve denizin koyun her iki tarafından denize karışan lağım sularıyla kirletilmesi, sahillerin yasadışı bir biçimde işgal edilmesi konusundaki girişimlerine karşılık bulamadıklarını belirtiyor.