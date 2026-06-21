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Sacha Boey'in hayalleri suya düştü! Galatasaray'dan karar

Sacha Boey'in hayalleri suya düştü! Galatasaray'dan karar
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Bonservisi Bayern Münih'te olan Sacha Boey, devre arasında Galatasaray'a kiralanmıştı. Sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bekin 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu fazla bulması nedeniyle transferde geri adım attı.

Galatasaray’ın devre arasında Bayern Münih’ten yeniden kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız sağ bek Sacha Boey’nin geleceği netleşmeye başladı. 

15 MİLYON EURO FAZLA BULUNDU

Bonservisi Alman devi Bayern Münih’te bulunan Boey için yapılan sözleşmedeki satın alma opsiyonu, Galatasaray yönetimini düşündürüyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Fransız sağ bekin 15 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kulübün mevcut mali şartları için fazla buldu.

GERİ ADIM ATILDI

Teknik heyetin takımda kalmasını çok istediği 25 yaşındaki futbolcu için Alman kulübüyle pazarlık masasına oturan Galatasaray, bonservis bedelinde indirim talep etti. Ancak Bayern Münih'in geri adım atmaması üzerine, sarı-kırmızılı yönetim yüksek maliyet nedeniyle bu transferde geri adım atma kararı aldı.

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Bayern Münih'te fazla şans bulamayan ve İstanbul'da mutlu olan Sacha Boey'in gelecek sezonda da kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmek istediği öğrenildi. 

NE OLMUŞTU?

Sacha Boey, Galatasaray formasıyla gösterdiği üstün performansın ardından rekor bir bedelle Bayern Münih'e transfer olmuş, ancak Almanya'da istediği süreleri bulamayarak devre arasında kiralık olarak yuvaya geri dönmüştü. Başarılı sağ bekin, sezon başında yeniden Bayern Münih kampına katılması bekleniyor. 

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a geri dönmesinin ardından takımıyla 15 maçta süre bulan Sacha Boey, 2 kez ağları havalandırdı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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