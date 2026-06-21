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Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi

Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
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Elazığ'ın Keban ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede bulunan oklu kirpi, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Afrika'da yaşadığı bilinen bu nadir tür, toprak yolda kısa süre görüldükten sonra gözden kayboldu.

Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede bulunan oklu kirpi görüntülendi.

Afrika'da yaşadığı bilinen ve nadiren Türkiye'de de görülen oklu kirpi, Keban ilçesi Dumbo yolunda bir vatandaş tarafından görüntülendi. Toprak yolda görüntülenen oklu kirpi daha sonra gözden kaybolurken, o anlar sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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