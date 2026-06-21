'Ceza yersin' dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu

Kağıthane'de trafikte yol verme tartışması yaşadığı hafif ticari aracın önünü kesen kadın motosiklet sürücüsü Z.Ö., hakaret ettiği Mert Ali B.'nin aracına vurdu. Vatandaşların "Yapma ceza yersin" uyarılarına aldırış etmeyen Z.Ö., daha sonra aracın kapısını açarak "Kırarım o telefonunu" diye bağırarak sürücüye saldırdı. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri Z.Ö.’ye 185 bin lira ceza kesti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araç sürücüsü Mert Ali B., caddede seyir halindeyken kadın motosiklet sürücüsü Z.Ö. ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

"YAPMA CEZA YERSİN" UYARISINA ALDIRMADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.Ö., motosikletiyle aracın önünü kesti. Sürücüye hakaret eden Z.Ö., çevredekilerin "Yapma ceza yersin" uyarılarına aldırış etmeden motosikletten inerek araca vurmaya başladı. Ardından aracın kapısını açan Z.Ö., cep telefonuyla görüntü alan Mert Ali B.’ye "Kırarım o telefonunu" diyerek saldırdı. Mert Ali B. ise tartışma sırasında "180 bin lira yazılacak sana" diye bağırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

185 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Polis ekipleri ise, sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede kadın motosiklet sürücüsünün Z.Ö. olduğu tespit edildi. Z.Ö.’ye, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek', 'Bu amaçla araçtan inmek' ve 'Kask takmamak' ihlallerinden toplam 185 bin lira para cezası uygulandı. Motosiklet 60 gün trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu. Z.Ö. adli işlemler için polis merkezine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı