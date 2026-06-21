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Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi

Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi Haber Videosunu İzle
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi
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Osmaniye'de AYT heyecanı yaşanırken, sınav merkezinin önünde simit satan bir seyyar satıcı adayları kapıların kapanmasına kalan süre konusunda sık sık uyardı. Buna rağmen sınava saniyeler kala okula ulaşan bir aday, velilerin "Al, al" tezahüratları eşliğinde koşmasına rağmen kapılar kapanınca sınava giremedi.

  • Osmaniye'de YKS'nin AYT oturumu 42 binada 785 salonda 13 bin 413 adayla başladı.
  • Osmaniye Anadolu Lisesi önünde simit satan bir seyyar satıcı, aday ve velileri sınav kapısının kapanma süresi konusunda uyardı.
  • Sınav saati dolduğu için bir aday saniyelerle sınava alınmadı.

Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Kent genelinde 42 binada bulunan 785 salonda, 13 bin 413 aday üniversite hayali için ter döktü.

SİMİTÇİ KALAN SÜREYİ SIK SIK HATIRLATTI

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri önünde yoğunluk yaşanırken, veliler de okul çevrelerinde çocuklarını bekledi. Osmaniye Anadolu Lisesi önünde simit satan bir seyyar satıcı ise simit satmaktan çok sınav saatini takip ederek aday ve velileri kapıların kapanmasına kalan süre konusunda sık sık uyardı.

ÖĞRENCİ SANİYELERLE SINAVA ALINMADI

Osmaniye Anadolu Lisesi'nde kapıların kapanmasına saniyeler kala okula ulaşan bir aday, son anda sınava yetişebilmek için koşmaya başladı. Adayın koştuğunu gören veliler, alkışlarla birlikte "Al, al" sloganları atarak destek verdi. Ancak tüm çabalara rağmen sınav saatinin dolmasıyla kapılar kapandı ve öğrenci içeri alınmadı.

AYT'nin başlamasıyla birlikte veliler okul bahçeleri ve çevresinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürürken, sınav maratonu kent genelinde sorunsuz şekilde devam etti. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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