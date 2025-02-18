Eski güzellik kraliçesi hayranlarına ''Beni Affedin'' mesajı attıktan sonra hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu son nefesinde "Beni affedin" dedi! Hamile güzellik kraliçesi 33 yaşında hayata veda etti

Suriye'nin tanınmış yüzlerinden, eski güzellik kraliçesi ve TV yıldızı Angy Morad'dan acı haber geldi. İkinci bebeğine hamile olan 33 yaşındaki oyuncu, viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ocak ayından bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç oyuncu, ölmeden önce sosyal medya hesabından "Ölüyorum, beni affedin" yazarak sevenlerini yasa boğdu.

Zatürreye yakalanan Morad'ın durumu hamileliği sırasında daha da kötüleşmiş, akciğerlerinde ciddi sorunlar baş göstermişti. Eşi Samer, "Angy hayat ile ölüm arasında gidip geliyor. Lütfen dua edin" paylaşımıyla herkesi endişelendirmişti.

Güzel oyuncu, tüm müdahalelere rağmen 9 Şubat'ta kurtarılamadı. Acı haberi annesi, "Allah rahmet eylesin kızım" sözleriyle duyurdu.

1992 Şam doğumlu Angy, konservatuvar eğitiminin ardından 2007'de oyunculuğa başlamıştı. Başrolünü üstlendiği "Baqaa Daw 13" ve "Al-Gharib" dizileriyle ünlenen sanatçı, 2017'de Miss Asya Dünyası seçilerek kariyerinin zirvesine ulaşmıştı. Genç yıldız geride eşi ve küçük kızını bıraktı.

Ocak ayında sosyal medya dünyasını sarsan ölümler peş peşe geldi. Brezilyalı ünlü influencer Laleska Alexandre, yumurtalık enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybederken, 1 milyon takipçili güzellik içerik üreticisi Lilian Martins Gomes (Lili Spada) de 42 yaşında kanser nedeniyle yaşama veda etti.