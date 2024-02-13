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Erzincan'daki altın madeni faciası sonrası siyanür alarmı: Fırat'a karışırsa tüm yaşam biter

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, "Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır." dedi.

Erzincan'da altın madeninde yaşanan toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan kritik bir uyarı geldi. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını vurgulayan Pampal, "Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Erzincan'daki altın madeni faciası sonrası siyanür alarmı: Fırat'a karışırsa tüm yaşar biter

ALTIN MADENİNDE TOPRAK KAYMASI

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkiinde yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'ndeki heyelan, işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, yüksek bölgelerden kayan tonlarca toprağın, aşağıya doğru aktığı görüldü.

Erzincan'daki altın madeni faciası sonrası siyanür alarmı: Fırat'a karışırsa tüm yaşar biter

"ZEHİRLİ SİYANÜR" UYARISI

Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal facianın ardından hayati bir uyarıda bulundu. Habertürk'e konuşan Pampal, altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını, bunun Fırat Nehri'ne karışmaması gerektiğini söyledi.

Erzincan'daki altın madeni faciası sonrası siyanür alarmı: Fırat'a karışırsa tüm yaşar biter

"FIRAT'A KARIŞMASI BÜTÜN YAŞAMIN BİTMESİ DEMEK"

Pampal, şu ifadeleri kullandı: "Bu işlenmiş topraktır. Altının çıkarılması için işlenen zehirli siyanürlü madde ve onun için kimyasal kullanılan, altını ayırmak için işlemden geçirilen toprak bu maalesef. Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır."

Erzincan'daki altın madeni faciası sonrası siyanür alarmı: Fırat'a karışırsa tüm yaşar biterFırat Nehri

ÇEVRE BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan felaketin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında toprak altında kalan işçilerimize bir an evvel sağ salim ulaşılması en büyük temennimiz. Devletimizin tüm imkanlarıyla sahadayız. Arama kurtarma çalışmaları AFAD koordinasyonunda devam ediyor.

Erzincan'daki altın madeni faciası sonrası siyanür alarmı: Fırat'a karışırsa tüm yaşar biter

"SABIRLI DERESİ'NİN FIRAT NEHRİ'NE ULAŞTIĞI MENFEZİN KAPAKLARINI KAPATTIRDIK"

Bununla birlikte toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız merkez ve İl Müdürlüğümüz Denetim Ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz."

Erzincan'daki altın madeni faciası sonrası siyanür alarmı: Fırat'a karışırsa tüm yaşar biter

9 KİŞİYE ULAŞILAMIYOR, 400 PERSONELLE ARAMA SÜRÜYOR

Olay sonrası canlı yayına bağlanıp bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilgili madende 667 çalışan olduğu ve 9 kişiye ulaşılamadığı bilgisini paylaştı. Bakan Yerlikaya, arama kurtarma için 400 kişinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Erzincan'daki altın madeni faciası sonrası siyanür alarmı: Fırat'a karışırsa tüm yaşar biter

Erzincan'daki altın madeni faciası sonrası siyanür alarmı: Fırat'a karışırsa tüm yaşar biter

Erzincan'daki altın madeni faciası sonrası siyanür alarmı: Fırat'a karışırsa tüm yaşar biter

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Yaşam

Fırat Nehri Erzincan İliç Çevre Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Güray Dilli :

Her evden bir kişiye iş , Spor Kulübüne sponsorluk , heyelan sonunda siyanür havuzunun patlatması sonrası Fırat Nehrine karışım , oraların hayatının mahvolması,, çevre faciası, kapakları kapatmakla olmuyor sayın ilgililer , madeni kapatın. İşçileri kurtarın ,daha ne diyeyim...

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