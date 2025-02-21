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Bodrum ve Çeşme'de deprem erken uyarı sistemi kuruldu

Bodrum ve Çeşme'de deprem erken uyarı sistemi kuruldu
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Ege Denizi'ndeki depremler nedeniyle Muğla'nın Bodrum ile İzmir'in Çeşme ilçelerine deprem erken uyarı sistemi kuruldu. Deprem Uzmanı Dr. Süleyman Tunç, olası deprem durumunda Muğla'nın Datça ilçesinden İzmir'e kadar bir etkinin söz konusu olabileceğini söyledi.

Ege Denizi'nde 28 Ocak itibarıyla yoğunlaşan sismik hareketlilik sonucunda çok sayıda deprem meydana geldi. Yunanistan'ın Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşan, derinlikleri 5 ile 25 kilometre arasında değişen depremler tedirginliğe neden oldu.

Ege Denizi'nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu

BODRUM VE ÇEŞME'DE ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULDU

Bu kapsamda, yaşanabilecek depremlere karşı Muğla'nın Bodrum ve İzmir'in Çeşme ilçelerine erken uyarı sistemi kuruldu. Sistem, Muğla Büyükşehir Belediyesi destekleriyle konuşlandırıldı. Ege Denizi çevresinde oluşabilecek depremlerde erken uyarı sisteminin vatandaşlarla paylaşabilir durumda olduğunu söyleyen Deprem Uzmanı Dr. Süleyman Tunç, Marmara Bölgesi'nde beklenen deprem öncesinde deprem erken uyarı sistemini devreye almaya çalıştık. 7 yıldır bunun üzerinde çalışıyorduk nihayet ki 2 yıldan beri deprem erken uyarı sistemini bölge halkıyla paylaşır duruma geldik ifadelerini kullandı.

Ege Denizi'nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu

"EN ÇOK DATÇA-BODRUM ETKİLENECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Deprem Uzmanı Dr. Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Depremler ve Santorini'nin kuzeyindeki yanardağ tehlikesine ilişkin bilimsel çalışmalar sürüyor. Özellikle Datça ve İzmir'e kadar Ege sahillerini etkileyebilecek bu durumla ilgili Çeşme ve Bodrum'a olmak üzere 2 array cihazı kurduk. Array ile bölgedeki depremleri özellikle Ege Denizi'ndeki bu alanı izleyerek Bodrum'a 20 saniyeler İzmir'e kadar da 42 saniyelere kadar erken uyarı sinyalini üretebilir duruma geldik. Afetlerde en önemli şeylerden biri ikincil afetlerin de önüne geçmek. Bu cihaz, deprem sonrası oluşabilecek yangın ve sel gibi ikincil afetleri önlemek için de kullanılabilir. Santorini Adası'nın kuzeyinde oluşabilecek büyük bir deprem için yeteri kadar süre olduğu için özellikle İzmir'e kadar alanda bu uyarıyı halkımızla paylaşabilir durumdayız. En çok Datça-Bodrum etkilenecek gibi gözüküyor. Bunun yanında kuzeye doğru çıktıkça etkisi azalacaktır."

Ege Denizi'nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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