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İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati

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İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
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Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi daha önce planlandığı gibi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak.

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbinin 25 Ekim Pazar gününe alınacağı iddia ediliyordu.

DEV DERBİ 26 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Derbinin oynanacağı tarihin değiştirilmesi gündeme gelirken, bugün yapılan TFF yönetim kurulu toplantısında yapılan değerlendirme sonucunda derbinin tarihi değişmedi. Derbi maç daha önce açıklandığı gibi 26 Ekim Pazartesi saat 21.30’da oynanacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Dev derbiye her iki takım da kazanarak geliyor. Lider Galatasaray, son olarak karşı karşıya geldiği Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek puanını 19'a yükseltti ve liderliğini korudu. Üçüncü sırada bulunan Fenerbahçe ise Corendon Alanyaspor'u 3-0 yendi ve 16 puana ulaşarak zirve takibini sürdürdü. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıCengiz Kesici:

Bİ NEVİ DOĞRU KARAR.HER İKİ TAKIMDA , AVRUPA DA ZORLU MAÇLAR OYNAYACAK.EN BÜYÜK TEMENNİMİZ, 4 TAKIMIMIZINDA BAŞARILI OLMASI.

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Haber YorumlarıApple User:

saati çok güzel ??

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Haber Yorumlarısultansozgelmez:

gsyi koruyun 5 gün dinlensinde öyle çıksın ne adamlarsinız ya

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Haber Yorumları14531453:

gece 22.00 alsaydınız

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Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Bence Çarşambaya alsaydınız.Cinler daha iyi dinlenirdi.Ula şimdiye kadar pazartesi oynanan hiç derbi maçı hatırlamıyorum da.

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