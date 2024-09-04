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Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma

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Kara para akladıkları gerekçesiyle yargılandığı davada ifade veren Engin Polat'ın duruşmada kendi şirketinden bahsetmesi hakimi sinirlendirdi. Polat'ı uyaran hakim "Reklam yapma" dedi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Engin Polat'ın sözleri ise hakimi sinirlendirdi.

HAKİMDEN ENGİN POLAT'A UYARI

Tutuklu bulunan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün duruşma salonunda hazır edildi. Dilan Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz diğer sanıklar da duruşmaya katıldı. Sanıkların kimlik tespitinin ardından savunmaları alınıyor. Duruşmanın detaylarını veren gazeteci Emrullah Erdinç, Engin Polat'ın mahkemeye siyah takım elbise ile geldiğini söyleyerek "Engin 'İddianamede delil olmadığı için nasıl savunma yapacağını bilmiyorum. Ben Kıbrıs'ta kimse ile görüşmedim. Jasminbet sitesini bilmem hesaplarıma para gelmedi.' dedi. Engin Polat şirketlerden bahsederken, reklamını yaptığı sırada Hakim Engin Polat'ı uyardı. 'Reklam yapma' dedi" ifadelerini kullandı.

Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma

Ecem Altan
Ecem Altan
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