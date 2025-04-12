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Dilan Çiçek Deniz kahvehanede yorgunluk çayı içti

Dilan Çiçek Deniz kahvehanede yorgunluk çayı içti
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Haberler
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Bir dönem "Çukur" dizisinde canlandırdığı "Sena" karakteriyle hafızalarda yer edinen Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Şimdilerde tatil için Mardin'i tercih eden oyuncu, şehrin doğasını, tarihi zenginliklerini keşfederken keyifli bir mola verdi. Dinlenmek için bir köy kahvesine oturan Deniz, burada çay eşliğinde samimi anlar yaşadı.

Aşk hayatındaki gelişmelerle çok konuşulan isimlerden biri olan Dilan Çiçek Deniz yaklaşık olarak bir senedir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor. Sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan güzel oyuncu sevgilisiyle geçirdiği mutlu anlara ait görüntüleri sık sık sosyal medya sayfasından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Dilan Çiçek Deniz'in kahvehane yorgunluk çayı içti

Güzel oyuncu şimdi ise tatil rotası olarak Mardin'i tercih etti. Dilan Çiçek Deniz, şehrin eşsiz güzellikleriyle dolu doğasını, kültürünü ve tarihi dokusunu keşfetmenin tadını çıkardı.

Dilan Çiçek Deniz'in kahvehane yorgunluk çayı içti

Mardin'in benzersiz atmosferinde çektiği fotoğraflarla hayranlarını büyüleyen oyuncu, sade bir köy kahvehanesinde çay molası vererek doğal ve samimi anlarını ölümsüzleştirdi.

Dilan Çiçek Deniz'in kahvehane yorgunluk çayı içti

Dilan Çiçek Deniz'in kahvehanedeki samimi kareleri, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Dilan Çiçek Deniz'in kahvehane yorgunluk çayı içti

Deniz, daha sonra ise çilekli oralet içtiği bir karesini paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz'in kahvehane yorgunluk çayı içti

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Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNazan Serdar:

gerçekten bizde bunu merak ediyoduk içi boş haber yine bi şeyma subaşı bide sırf gündem olmak için yapılan showlardan bıktık.bana ne içtiyse içti..

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Haber YorumlarıMurat DOĞAN:

nekadar Büyük bir olay vaybe çay içti he sizin yapacagınız habere ya ülke kaosta siz neleri haber yapıyorsunuz

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Haber Yorumlarıalperen84:

bizene bu şırpıntıdan

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