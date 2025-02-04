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Deniz suyu 7-8 metre çekildi, akıllara Ege'deki deprem fırtınası geldi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Keykubat Plajı ve Galip Dere Plajında deniz çekilmesi meydana geldi. Bu olay, son zamanlarda Ege Denizi'nde yaşanan depremleri akıllara getirdi. Ancak Jeofizik Mühendisi Erman Kaptanoğlu, deniz çekilmesinin mevsimsel meteorolojik olaylar sonucunda meydana geldiğini belirtti. Vatandaşlar bu durum karşısında tedirgin oldu.

Alanya'da bulunan Keykubat plajı ve Galip Dere plajında meydana gelen olayda deniz suyunun 7-8 metre çekildiği görüldü. Bu yaşanan olayın Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremler ile ilgili olup olmadığı ise vatandaşlarda merak konusu haline geldi.

"DEPREMLER BÖYLE BİR DENİZ ÇEKİLMESİNE NEDEN OLMAZ"

Konu ile alakalı değerlendirmelerde bulunan Jeofizik Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi Erman Kaptanoğlu ' Alanya'da Keykubat plajında meydana gelen denizi çekilmelerinin tamamıyla tektonik bir hareket olan deprem ile ilişkilendirmek çok yanlıştır. Tabi ki de deprem sebebiyle de deniz çekilmeleri ve deniz taşmaları meydana gelebilir. Fakat bu oluşumun olması için kıyıya yakın bir bölgede depremin meydana gelmesi ve düşey yönde bir hareketle meydana gelmesi gerekmektedir. Onun dışında Ege Denizinde Santorini Adası yakınındaki depremler böyle bir deniz çekilmesine sebebiyet vermez. Bunu tamamıyla depremle bağdaştırmak yanlıştır. Bunun sebebi mevsimsel olarak gelişen meteorolojik olaylardır. Özellikle Ekim-Kasım ve Ocak-Şubat aylarında meydana gelir bu olaylar. Balkanlardaki yüksek basıncın etkisine paralel olarak Akdeniz'de deniz üstünde alçak basınç meydana gelir. Bu alçak basınçta denizin çekilmesine sebebiyet verir. Bunları depremle ilgili olduğunu söylemek yanlıştır. Tsunami'den halkımız korkuyor. Fakat tsunami oluşması için en düşük 6.5 üzerinde bir deprem meydana gelmesi gerekir. Bu konuda halkımızın içi rahat olsun. Girit ve Santorini tarafında oluşabilecek bir büyük deprem Alanya'da bir tsunami dalgası oluşturmaz' şeklinde konuştu.

Deniz suyu 7-8 metre çekildi, akıllara Ege'deki deprem fırtınası geldi

"TSUNAMİ RİSKİ OLUŞTURABİLİR"

Depremden sonra oluşabilecek fay hattından ve tsunami riskinde de bahseden Kaptanoğlu' Alanya'yı etkileyecek fay sistemleri Ege Kıbrıs fayı üzerindeki oluşabilecek olan bir depremdir. Ege Helen yayı Alanya'yı çok etkileyecek bir fay sistemi değildir. Buraya 450 kilometre mesafede olan bir fay sistemidir. Oralarda çok büyük depremler 7.5 ve 8.5 büyüklüğünde depremler beklenmektedir. Bu depremler tsunami riski oluşturabilir. Fakat bu tsunami riski Alanya için geçerli değildir. Yine de tedbirlerimizi almamız lazım, Mühendislik açısından binalarımıza gerekli özeni göstermemiz lazım' dedi.

Deniz suyu 7-8 metre çekildi, akıllara Ege'deki deprem fırtınası geldi

Sahile balık tutmak için gelen Mehmet Köse, 'Bir iki günden beri böyle daha önce dalga daha ileriye gidiyordu. Denizden çok çekilme oldu. Nerden baksan 4 metre çekilme oldu' dedi.

Deniz suyu 7-8 metre çekildi, akıllara Ege'deki deprem fırtınası geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Dogaya mudahale ediliyor artik teknoliji bu yonde ilerliyor hortum yagmur firtina deprem.thusinami suni olarak yapilabiliyor yagmuru yagdiriyorlar bunu gorduk lakin yapilacak birsey yok.

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Haber YorumlarıKablobükücü:

Neler oluyor hayatta

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