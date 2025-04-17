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Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi

Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaların güncellenmiş listesini yayımladı. Açıklanan verilere göre vatandaşın sofrasına bir kez daha at ve eşek eti girdiği tespit edildi. Özellikle lahmacun, kavurma ve dana eti olarak satılan ürünlerde "tek tırnaklı hayvan eti" saptandı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarına karşı denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. 81 ilde yapılan denetimlerin sonuçları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden kamuoyu ile paylaşılıyor.

GIDA SAHTEKARLARI LİSTESİ GÜNCELLENDİ

"Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" olmak üzere iki farklı liste ile paylaşılan liste skandallarla dolu. Bakanlık söz konusu listeyi 16 Nisan tarihinde bir kez daha güncelledi.

AT VE EŞEK ETİ SKANDALI

Listede bir kez daha mide bulandıran detaylar yer aldı. Lahmacun, dana eti, dana kavurma gibi ürünlerde at ve eşek eti tespit edildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hizmet veren Bağ Konakları Cafe isimli işletmenin lahmacununda, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan EMR Grup Restoran'ın dana etinde ve "Yapıcı" marka kavurmada at ve eşek eti tespit edildi.

Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi

SAHTEKARLIKTA SINIR TANIMADILAR

Ayrıca listede peynir, kaşar gibi ürünlerde bitkisel yağ tespit edildi. Sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, kıymada tavuk karışımı, zeytinyağında tohum yağı, nar ekşisinde gıda boyası, sahte bal, tereyağ ve peynir ürünlerinin yağ oranının düşük olması gibi sahtekarlıklar da yer aldı.

Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi

Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi

Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi

Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi

Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi

Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi

Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi

Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi

Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi

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Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıASPAVA38:

YAV DİKKAT EDİYORMUSUNUZ..VEYA BEN Mİ YANLIŞ YORUMLUYORUM . NE KADAR TAĞŞİŞ SAHTECİLİK.. YAPAN FİRMA VAR..YERLİ FİRMALAR..YABANCILAR YADA ORTAKLI OLANLARDAN KİMSE ÇIKMADI..YANİ..CEZALARLA FALAN OLMAZ...ONCE AHLAKLI OLMAYI İLKOKULDAN İTİBAREN DERS OLARAK(FİZİK KİMYA MATEMATİK )GİBİ..ÖĞRETMELİYİZ BU MİLLETE..SONRA AĞIR CEZALAR UYGULANMALI..

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