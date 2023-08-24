Çanakkale'deki orman yangınında acı tablo! Alevlerin sardığı köyden geriye bu kareler kaldı

Çanakkale'deki orman yangını 3. gününde de devam ediyor. Boşaltılan köy sayısı 11'e çıkarken yangının zarar verdiği alanlar havadan ve karadan dron ile görüntülendi. Öte yandan bölgedeki evler küle döndü, çok sayıda hayvan ise alevler yüzünden telef oldu.

Çanakkale'de 46 saat önce başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken 3. günde ilk ışıklar ile acı tablo gözler önüne serildi.

KULLANILAMAZ HALDELER

Çanakkale'deki orman yangını 46. saatine girerken yangında en fazla etkilenen köylerden Yağcılar'da acı tablo günün ilk ışıkları ile gözler önüne serildi. Yağcılar köyünde 4 ev yanarken bir çok ağıl ve ahır da kullanılmaz hale geldi. Yangında bazı işyerleri ve tarım aletleri ile bir traktörde yanarak kullanılmaz hale geldi.

HAYVANLAR TELEF OLDU

Yangın nedeniyle tahliye edilen köyde yeşilin yerini siyah bir renk aldı. Yangın bölgesindeki köylerde 85 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Yağcılar köyünde yangın söndürme çalışmalarının ardından hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Yanan köy terkedilmiş halde adeta hayalet köye dönüşürken, yangının izlerinin sürdüğü hala dumanların tüttüğü gözlendi.

TAHLİYE EDİLEN KÖY SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, söndürme çalışmalarındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Yangınların yüzde 90'ın üzerinde insan kaynaklı olduğunu söylememiz boşuna değilmiş. Bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çanakkale merkez yangını ile alakalı bugün dünden daha iyi durumdayız. Bütün koşullar düne göre lehimize devam ediyor. 9 köye ek olarak 2 köy daha tedbir olarak boşaltıldı." dedi.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Çanakkale-Çan kara yolunda da tedbir amaçlı ulaşım sağlanmıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, söndürme çalışmaları devam eden yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat 03.00'ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındığını bildirdi.

İşte bölgeden fotoğraflar: