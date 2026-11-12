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A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

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A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller Haber Videosunu İzle
A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller
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UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı 4 maçtan da puansız ayrılan A Milli Futbol Takımı, ligde kalma mücadelesi veriyor. İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak ay-yıldızlıların A Ligi'nde yoluna devam edebilmesi için kalan maçlarda alacağı sonuçların yanı sıra rakiplerinin performansı da belirleyici olacak.

  • A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 5. haftasında Belçika ile karşılaşacak; Türkiye grupta oynadığı 4 maçta puan alamadı.
  • Türkiye'nin grubu üçüncü bitirmesi için kalan iki maçını kazanması ve Belçika'nın İtalya'ya yenilmesi gerekiyor; bu durumda iki takım 6 puanda eşitlenecek ve sıralamayı ikili averaj belirleyecek.
  • Dört grup üçüncüsü arasında ilk iki sırada yer alan takımlar A Ligi'nde doğrudan kalacak, son iki sıradakiler play-off oynayacak; grubu sonuncu bitiren Türkiye, dört grup sonuncusu arasında ilk ikiye giremezse B Ligi'ne düşecek ve play-off eşleşmesini kazanmadan ligde kalamayacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 5. hafta mücadelesinde Belçika ile karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı 4 maçta henüz puanla tanışamayan Türkiye, son iki karşılaşmada alacağı sonuçlarla A Ligi'nde kalma şansını sürdürmeye çalışacak.

TÜRKİYE'NİN ÜÇÜNCÜ OLMASI İÇİN NE GEREKİYOR?

A Milli Takım'ın grubu üçüncü sırada tamamlayabilmesi için kalan iki maçını da kazanması ve Belçika'nın İtalya karşısında mağlup olması gerekiyor. Bu sonuçların gerçekleşmesi halinde iki takımın puanları 6'da eşitlenecek ve sıralamayı ikili averaj belirleyecek.

Türkiye'nin grubu üçüncü bitirmesi de A Ligi'nde kalmasını doğrudan garantilemeyecek. Dört grup üçüncüsü arasında ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan ligde kalırken son iki sıradaki ekipler play-off oynayacak.

GRUBU SONUNCU BİTİRİRSE NE OLACAK?

Ay-yıldızlıların grubu dördüncü sırada tamamlaması halinde diğer grupların sonuncularıyla yapılacak sıralama önem kazanacak. Türkiye, dört grup sonuncusu arasında ilk ikiye girebilirse A/B Ligi play-off'unda mücadele etme hakkı elde edecek. Ancak dördüncüler sıralamasında son iki basamakta yer alması halinde A Ligi'ne doğrudan veda ederek B Ligi'ne düşecek.

PLAY-OFF'A KALMAK YETERLİ OLMAYACAK

A Milli Takım'ın play-off hakkı kazanması, A Ligi'nde kalacağı anlamına gelmeyecek. Türkiye'nin mevcut ligde yoluna devam edebilmesi için iki maç üzerinden oynanacak play-off eşleşmesini de kazanması gerekecek.

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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbudak25:

A liginde nasıl kalır? Matematik profesörleri bile bu işin içinden zor çıkar.

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Haber YorumlarıHanifi Kayhan:

Kendinizi şimdiden B ligine hazırlayın.

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