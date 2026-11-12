Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hindistan'da vahşi fil dehşeti! Motosikletli adamı ezmeye çalıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan'da vahşi fil dehşeti! Motosikletli adamı ezmeye çalıştı Haber Videosunu İzle
Hindistan'da vahşi fil dehşeti! Motosikletli adamı ezmeye çalıştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'da vahşi bir fil, motosikletli bir adama saldırarak onu ezmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların bağırarak müdahale etmesi üzerine fil bölgeden uzaklaşırken, korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Hindistan'da yaşanan olayda, vahşi bir fil motosikletli bir adamın üzerine yürüyerek saldırdı. Dev hayvanın adamı ezmeye çalıştığı sırada çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

VATANDAŞLARIN BAĞIRMASIYLA UZAKLAŞTI

Olayı gören vatandaşlar, yüksek sesle bağırarak fili uzaklaştırmaya çalıştı. Çevreden yükselen seslerin ardından fil saldırısını bırakarak bölgeden uzaklaştı.

Hindistan'da insanların yaşadığı alanlarla fillerin doğal yaşam bölgelerinin kesişmesi, zaman zaman benzer karşılaşmalara neden oluyor. Uzmanlar, yaşam alanlarının daralması ve hayvanların yiyecek arayışı nedeniyle insanlarla filler arasındaki çatışmaların yaşanabildiğine dikkat çekiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Manifest'in yıldızı Sueda Uluca lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı

Manifest'in Sueda'sı lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gökhan Töre'nin şampiyonluk madalyaları satışta! Sessizliğini bozdu

Zor duruma düştüğü iddia edilen ünlü futbolcudan açıklama geldi
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık16

Türkiye'den milyar dolarlık anlaşma
Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acı detaylar! Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı

Doktor Pelin'in ölümünde acı detaylar! Sevgilisi anlattı
Bakan Göktaş'ın 'SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı' iddiası komisyonu karıştırdı39

Bakan Göktaş'tan komisyonu karıştıran iddia: Erkekler kısırlaştırıldı
10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşıma bakın

10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşıma bakın
Muğla'da hamile eşini iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanığa tahliye41

Bu fotoğraf bir zamanlar çok tartışılmıştı! Tahliye edildi
18 işçinin öldüğü faciada 9 tutuklama! Patron için ev hapsi kararı28

18 canın gittiği faciada patrona ödül gibi ceza