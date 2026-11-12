Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beykoz'da aralarında TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın da bulunduğu çekim setlerini hedef alan 4 kişi, çalışanları ölümle tehdit ederek 30 bin TL ve araç talep etti. Kendilerini prodüksiyon şirketi çalışanı olarak tanıtan şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İstanbul'da dizi, film ve reklam çekimlerinin gerçekleştirildiği setleri hedef alan bir grup, çalışanlardan para ve araç talep ederek tehditler savurdu. Beykoz'da yaşanan olayda şüphelilerin hedef aldığı çekim alanlarından birinin de TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin seti olduğu ortaya çıktı.

"SOKAĞIN HAKKINI VERECEKSİNİZ"

Edinilen bilgilere göre 4 şüpheli, çekim alanlarına girebilmek için kendilerini yerel bir prodüksiyon şirketinin çalışanları olarak tanıttı. Set ekiplerinden 30 bin TL para ve araç isteyen şüpheliler, taleplerinin karşılanmaması üzerine çalışanları tehdit etti.

Şüphelilerin, "Sokağın hakkını vereceksiniz. Boğazını keseriz" sözleriyle set çalışanlarına korku salmaya çalıştığı belirlendi.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN SETİNİ DE HEDEF ALDILAR

Şüphelilerin hedef aldığı çekim alanları arasında Beykoz'da çekimleri gerçekleştirilen Teşkilat dizisinin setinin de bulunduğu öğrenildi. Grubun, prodüksiyon şirketi çalışanı olduklarını söyleyerek çekim alanlarına girmeye çalıştığı ve para taleplerine olumsuz yanıt verilmesi üzerine tehditlerde bulunduğu tespit edildi.

POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDILAR

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın plakası üzerinden yürütülen çalışmalarda 4 kişinin kimliği belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok

42 damat birden aynı düğüne geldi ama tek bir gelin bile gelmedi
Real Madrid'den Arda Güler için çılgın plan! 800 milyon euroluk hamle18

Arda Güler için harekete geçtiler! Tam 800 milyon euroluk hamle
Cenk Eren'in 17 yıldır yaşadığı ev ortaya çıktı! Manzarası büyüledi

Ünlü şarkıcının manzarası mest etti! Evini gören dönüp bir daha baktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benzine 3 lira 54 kuruş indirim! Tabelalar değişti

Gece yarısı tüm hesaplar sil baştan değişti
Ela Rümeysa Cebeci beraat sonrası ilk kez görüntülendi: Zor bir süreçti19

Beraat eden Ela Rümeysa Cebeci ortaya çıktı! İlk sözleri dikkat çekti
Ajda Pekkan'dan yıllar sonra gelen itiraf! İntihara teşebbüs etmiş

Süperstar intihara teşebbüs etmiş
Tuba Büyüküstün ve Bülent İnal yıllar sonra Antalya'da buluştu

Bir zamanlar sevgiliydiler! 19 yıl sonra aynı karedeler
Yıllardır süren husumette kan döküldü: 1 ölü

17 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Yıllardır süren husumette kan döküldü
18 işçinin öldüğü faciada 9 tutuklama! Patron için ev hapsi kararı11

18 canın gittiği faciada patrona ödül gibi ceza
Bakan Kurum'dan COP31'de net mesaj: Kaderlerimiz birbirine bağlıdır

Bakan Kurum'un mesajı çok net: Kaderlerimiz birbirine bağlıdır