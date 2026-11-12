Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi

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İsrail Güvenlik Kabinesi, İran'a yönelik olası yeni bir saldırı için orduya hazırlıkları artırma talimatı verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir saldırıya gerek olmadığı yönündeki açıklamalarına rağmen İsrail ordusu hazırlıklarını sürdürürken, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de birliklere beklenmedik gelişmelere karşı hazır olmaları emrini verdi.

GÜVENLİK KABİNESİ'NDEN İRAN İÇİN HAZIRLIK TALİMATI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Güvenlik Kabinesi, İran'a yönelik muhtemel bir askeri operasyon için hazırlıkların artırılması yönünde orduya talimat verdi. Söz konusu hazırlıkların bölgede yeni bir savaşa yol açabileceği değerlendirilirken, İsrail'in İran'a yeniden saldırı düzenleme ihtimali öne çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni bir saldırıya ihtiyaç olmadığı yönündeki açıklamalarına rağmen İsrailli güvenlik kaynakları, ordunun kabineden gelen talimatlar doğrultusunda hazırlıklarını sürdürdüğünü aktardı.

"ELDE EDİLEN KAZANIMLAR KAYBEDİLEBİLİR"

İsrailli güvenlik kaynakları, İran'la yürütülen süreçte anlaşmaya varılamaması ya da askeri operasyonların yeniden başlatılmaması halinde bugüne kadar elde edilen kazanımların kaybedilebileceğini savundu. Bu değerlendirme, İsrail güvenlik yönetiminde İran'a karşı yeni bir askeri hamle seçeneğinin değerlendirildiğini gösterdi.

Öte yandan İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, bir aydan uzun süredir toplanmayan Güvenlik Kabinesi'nin pazar günü yeniden bir araya geleceğini bildirdi. Toplantının gündemine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN ORDUYA HAZIRLIK EMRİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de üst düzey komutanlarla birlikte ülkenin doğu sınırında incelemelerde bulundu. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Zamir, Ürdün sınırı boyunca konuşlandırılan askeri birlikleri, karakolları ve yapımı devam eden güvenlik bariyerlerini denetledi.

Ziyaret sırasında komutanlarla güvenlik değerlendirmesi yapan Zamir, sınır hattındaki askeri hazırlıkların güçlendirilmesi talimatını verdi. İsrail ordusunun sınır bölgelerindeki konuşlanmasını artırdığını belirten Zamir, birliklerin olası gelişmelere karşı sürekli hazır tutulması gerektiğini vurguladı.

"BEKLENMEDİK GELİŞMELERE HAZIR OLUN"

İsrail'in bir bölümünü işgal altında tuttuğu Ürdün Vadisi'nin ülkenin güvenliği açısından önemli olduğunu savunan Zamir, ordunun hızlı değişimlere ve beklenmedik gelişmelere karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Zamir'in özellikle beklenmedik gelişmelere yönelik uyarısı dikkat çekerken, Genelkurmay Başkanı bu ifadeleriyle hangi olası senaryoları kastettiğine ilişkin ayrıntı vermedi. İran'a yönelik saldırı hazırlıklarına ilişkin haberlerle aynı dönemde yapılan açıklama, İsrail'in askeri hareketliliğini yeniden ön plana çıkardı.

NETANYAHU'YA YENİ SALDIRI UYARISI

İsrail'de İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon ihtimalinin tartışılması, siyasi cephede de görüş ayrılıklarına neden oldu. 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma yetkisi alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'yu acil olmayan askeri operasyonlardan kaçınması konusunda uyardı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada ise Eisenkot, güvenlik meselelerinde sorumsuz davranmakla suçlandı. İran'a yönelik olası askeri harekat tartışmaları, İsrail'de hükümet kurma sürecinde yaşanan siyasi gerilimin de önemli başlıklarından biri haline geldi.

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Kaynak: AA