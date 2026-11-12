Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Victor Osimhen, Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Nijeryalı golcü için bu kez Juventus'un adı öne çıkarken, İtalya'dan gelen açıklamalar ocak ayında dikkat çekici bir transfer hamlesinin yaşanabileceğini ortaya koydu.

JUVENTUS'A OSIMHEN'İ ÖNERDİ

Juventus yönetimiyle yakın ilişkileri bulunduğu belirtilen İtalyan spor danışmanı ve avukat Nicola Penta, TMW Radio'ya yaptığı açıklamada Victor Osimhen'i Torino ekibinin santrfor pozisyonu için en uygun isim olarak gösterdi. Penta, Nijeryalı yıldızın daha önce Juventus'a transfer olmaya çok yaklaştığını ancak bilinmeyen bir gelişme nedeniyle anlaşmanın gerçekleşmediğini ifade etti.