Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber

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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, İtalyan devi Juventus'un ocak ayı transfer planlarına girdi. İtalyan spor danışmanı Nicola Penta, Juventus'un Osimhen için 30-40 milyon euro peşinat ve kalan kısmı taksitlerle ödenecek bir teklif hazırlayabileceğini söyledi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise yıldız golcüyü sezon ortasında bırakmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

  • İtalyan spor danışmanı Nicola Penta, Victor Osimhen'i Juventus'un santrfor pozisyonu için en uygun isim olarak gösterdi.
  • Penta, Juventus'un Osimhen için Galatasaray'a 30-40 milyon euro peşinat ve kalan bonservis bedelinin taksitlerle ödenmesini içeren yapılandırılmış bir teklif sunabileceğini değerlendirdi; bu rakamlar resmi teklif değil.
  • Osimhen'in Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor ve kulüp yıldız futbolcusunu sezon ortasında göndermeye sıcak bakmıyor.

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Victor Osimhen, Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Nijeryalı golcü için bu kez Juventus'un adı öne çıkarken, İtalya'dan gelen açıklamalar ocak ayında dikkat çekici bir transfer hamlesinin yaşanabileceğini ortaya koydu.

JUVENTUS'A OSIMHEN'İ ÖNERDİ

Juventus yönetimiyle yakın ilişkileri bulunduğu belirtilen İtalyan spor danışmanı ve avukat Nicola Penta, TMW Radio'ya yaptığı açıklamada Victor Osimhen'i Torino ekibinin santrfor pozisyonu için en uygun isim olarak gösterdi. Penta, Nijeryalı yıldızın daha önce Juventus'a transfer olmaya çok yaklaştığını ancak bilinmeyen bir gelişme nedeniyle anlaşmanın gerçekleşmediğini ifade etti.

30-40 MİLYON EURO PEŞİNAT FORMÜLÜ

Penta, Juventus'un Osimhen transferi için Galatasaray'a yapılandırılmış bir teklif sunabileceğini belirtti. Buna göre İtalyan kulübü, 30-40 milyon euro peşinat ödeyip bonservis bedelinin kalan kısmını taksitlerle karşılamayı içeren bir formül üzerinde çalışabilir. Ancak söz konusu rakamların Juventus tarafından yapılmış resmi bir teklif olmadığı, Penta'nın değerlendirmesine dayandığı belirtiliyor.

GALATASARAY SATMAYA SICAK BAKMIYOR

Osimhen'in geçirdiği ameliyatın ardından toparlanma sürecine ilişkin belirsizlik de olası transfer görüşmelerini etkileyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Juventus'un bu nedenle temkinli davranabileceği değerlendirilirken, Galatasaray'ın yıldız futbolcusunu sezon ortasında göndermek istemediği ifade ediliyor.

Nijeryalı golcünün sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray yönetiminin, takımın önemli isimlerinden biri olan Osimhen'in ayrılığına kolaylık sağlaması beklenmiyor.

11 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı yıldız, toplam 13 gole doğrudan katkı sağlayarak sarı-kırmızılı ekibin hücum hattındaki etkisini ortaya koydu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEmir Emir:

KRONİK SAKAT HABERİNİ UNUTTURMAK İÇİN ORTAYA ATILMIŞ BİR HABER.İNŞALLAH SAKAT DEĞİLDİR,ÜLKEMİZİ AVRUPADA TEMSİL EDEN TÜM TAKIMLAR BİZİM TAKIMIMIZ.FENERBAHÇE TARAFTARI OLARAK YAZIYORUM.

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Haber YorumlarıTarık Çelik:

Kimin feto olduğu belli feto gittiğinden beri şampiyon olamıyorsunuz şikeciler sizi

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Haber YorumlarıNetherill:

bunu buraya yazayımda kalsın. osimen gittiği anda bu fetosaray anında ligin 4-5 sırasına kadar geriler.

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Haber Yorumlarıkadirizm yıldırım:

içinden geçen o.ama çok beklersiniz. şikebahceliler sizi

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