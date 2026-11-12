Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı Haber Videosunu İzle
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, ABD ve İsrail ile yaşanan gerilimin ardından kadınlara özel askeri eğitim merkezi açtı. Tahran'daki merkezde kadınlara tüfek, insansız hava aracı ve savunma sistemlerinin kullanımı öğretilirken, eğitim görüntüleri dikkat çekti. Kadınların kıyafetlerine yönelik katı kurallarıyla bilinen İran yönetiminin onları askeri seferberliğe dahil etmesi ise tartışmalara yol açtı.

İran'ın başkenti Tahran'daki Azadi Meydanı'nda yalnızca kadın gönüllülere yönelik yeni bir askeri eğitim merkezi hizmete girdi. Devrim Muhafızları Ordusuyla bağlantılı Besic teşkilatının yürüttüğü eğitimler, ülke genelinde başlatılan "Can Feda" seferberliği kapsamında gerçekleştiriliyor.

ABD veya İsrail tarafından düzenlenebilecek olası bir kara harekatına karşı hazırlık amacı taşıdığı açıklanan programda kadınlar, haftada en az iki gün askeri eğitim alıyor. İranlı yetkililer, kadınların yalnızca destek görevlerinde değil, gerektiğinde ülke savunmasında da aktif rol üstlenmesini hedeflediklerini belirtiyor.

TÜFEK, İHA VE SAVAŞ TEKNİKLERİ ÖĞRETİLİYOR

Associated Press ve Euronews tarafından yayımlanan görüntülerde kadınların tüfeklerle eğitim yaptığı, duvarlardan halatlarla indiği ve yüksek noktalardan çelik halat yardımıyla geçtiği görülüyor. Eğitim programında ateşli silahların yanı sıra insansız hava araçları, hava savunma sistemleri, ilk yardım ve kurtarma çalışmalarına da yer veriliyor.

Bazı kadınların eğitim alanına çocuklarıyla birlikte geldiği aktarılırken, gönüllülerin olası bir askeri saldırı durumunda savunma faaliyetlerine katılabilecek şekilde hazırlanması amaçlanıyor.

KADINLARIN ASKERİ EĞİTİMİ TARTIŞMA YARATTI

İran yönetimi, yeni eğitim merkezini kadınların ülke savunmasına katılımını artıran bir uygulama olarak sunuyor. Ancak kadınların kıyafetlerine ve kamusal yaşamdaki özgürlüklerine yönelik kısıtlamalar nedeniyle eleştirilen ülkede, kadınların askeri seferberliğe dahil edilmesi farklı değerlendirmelere yol açıyor.

İran'da kadınların zorunlu askerlik yükümlülüğü bulunmazken, gönüllü olarak çeşitli savunma ve destek faaliyetlerine katılmalarına izin veriliyor. Yeni merkez, bu katılımı silah kullanımı ve saha eğitimleriyle genişletiyor.

"KAYIT YAPTIRANLARIN YARISI KADIN"

Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Muhammed Resulullah Kolordusu Komutan Yardımcısı Ali Rıza Salarkiya, "Can Feda" seferberliğine katılanların yaklaşık yarısının kadın olduğunu açıkladı. İranlı yetkililer ülke genelinde 30 milyondan fazla kişinin programa kayıt yaptırdığını belirtse de bu sayı bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Eğitime katılan gönüllülerden Sepideh Keremi ise olası bir işgale karşı hazırlıklı olmak amacıyla programa dahil olduğunu söyledi. Keremi, ülkesini savunmaya kararlı olduğunu ve eğitimlere devam edeceğini ifade etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Macron'un gözleri önünde iki asker yere yığıldı! Tören yarıda kesildi

Macron'a soğuk duş! Karşılama töreninde hiç beklemediği bir şey oldu
Cenk Eren'in 17 yıldır yaşadığı ev ortaya çıktı! Manzarası büyüledi

Ünlü şarkıcının manzarası mest etti! Evini gören dönüp bir daha baktı
Tuba Büyüküstün ve Bülent İnal yıllar sonra Antalya'da buluştu

Bir zamanlar sevgiliydiler! 19 yıl sonra aynı karedeler
Erdoğan 'Bekletmeyin' dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir

Erdoğan talimatı verdi! Çanlar Mustafa Sarıgül için çalmaya başladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'da 14 yıl sonra ilk genel grev: Binlerce kişi sokaklara döküldü

Ülkede 14 yıl sonra ilk genel grev! Binlerce kişi sokaklara döküldü
Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı: 3 ölü

Katliam gibi kaza: Kamyonettekilerin hepsi öldü
Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi

Emine Erdoğan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail'e Dışişleri'nden sert tepki

Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! Küstah sözlere sert tepki
Pakistan'da polis konvoyuna kanlı pusu! 28 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Polis konvoyuna kanlı pusu! 28 kişi öldü
Behzat Uygur'u tanımayan garsonun cevabı kahkahaya boğdu

Ünlü oyuncunun İstanbul Havalimanı'nda yaşadıkları güldürdü
Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! İlk adı bakın neymiş

Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! Kullanmadığı bir ismi daha var