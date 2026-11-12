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Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti

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Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
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Çanakkale'de müftülüğe bağlı 4-6 yaş Kur'an kursunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Minik öğrencilerin Atatürk fotoğraflarıyla hazırlanan pano önünde öğretmenleriyle birlikte çektirdiği fotoğraf, "Atamızı saygıyla andık" notuyla paylaşıldı.

Çanakkale'de müftülüğe bağlı Nuriye Bayar 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi. Öğretmenleriyle bir araya gelen minik öğrenciler, Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı pano önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

"BİZ DE ZAMAN HEP ATATÜRK'Ü GÖSTERİR"

Etkinlik kapsamında hazırlanan panoda, "Bizde zaman hep Atatürk'ü gösterir" ifadesine yer verildi. Atatürk'ün fotoğrafları ve saat figürüyle hazırlanan pano önünde öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte poz verdi.

"ATAMIZI SAYGIYLA ANDIK"

Çanakkale Müftülüğünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "Nuriye Bayar 4/6 Yaş Kur'an Kursu olarak Atamızı saygıyla andık" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYasin Yaman:

Bu nasıl bir başlık ya, neyi amaçlıyorsun sen? Amacın ne senin?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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