Çanakkale'de 14 kedi ve 4 köpek zehirlenerek telef oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iddiaya göre 14 kedi ve 4 köpek, zehirlenerek telef oldu. Kedi ve köpeklerin zehirlenmesi hayvanseverlerin tepkisini çekti. Biga Sokak Hayvanları Koruma Derneği (BİSHAK) Başkan Yardımcısı Çiğdem Düven Koca, olayın büyük olduğunu ve hayvana zarar veren birisinin yarın insana zarar verebileceğini belirtti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iddiaya göre 14 kedi ve 4 köpek, zehirlenerek telef oldu. Kedi ve köpeklerin zehirlenmesi hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Biga ilçesine bağlı Şakirbey köyünde iddiaya göre, 14 kedi ve 4 köpek fare zehirliyle zehirlendi. Kedi ve köpekler telef oldu. Kedi ve köpeklerin zehirlenmesi hayvanseverlerin tepkisini çekti. Kedi ve köpeklerin sahibi ile hayvanseverler, savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Biga Sokak Hayvanları Koruma Derneği (BİSHAK) Başkan Yardımcısı Çiğdem Düven Koca yaptığı açıklamada, "Olay büyük. Bu hayvanlar kanunla korunan hayvanlar ve sahipli. Sahipli, sahipsiz zaten hepsi korunuyor. Telef olan kedi ve köpeklerin sahibi, komşularıyla hiçbir husumetinin olmadığını söyledi. Ama bunun yapılması hiç hoş değil. Hayvana zarar veren birisi yarın insana zarar verebilir, onu artık vicdansız bir insan olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE