Bodrum Belediyesi, deprem mağduru kadınları ağırladı ve çalışmalarına devam etti. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği iş birliğinde Hatay-Arsuz'da yürütülen çalışmalar kapsamında 15 deprem mağduru kadın Bodrum'a geldi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da toplantıya katıldı.

Bodrum Belediyesi afet sonrası çalışmalarına ve desteklerine devam ederken son olarak deprem mağduru kadınları Bodrum'da ağırladı. Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada duygu dolu anlar yaşanırken, toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. Toplantıda depremden etkilenen kadınlar, büyük afet sonrası yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Bodrum Belediyesi ile Bodrum Kadın Dayanışma Derneği (BKD) iş birliğinde Hatay-Arsuz'da yürütülen çalışmalar kapsamında 15 deprem mağduru kadın Bodrum'a geldi.

Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yanı sıra CHP Bodrum İlçe Kadın Kolu Başkanı Umut Anıl Özdoğan, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Acar, BKD Başkanı Figan Erozan ve basın mensupları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BKD Başkanı Erozan, deprem sonrası harekete geçen belediyelerden birinin de Bodrum Belediyesi olduğunu, Başkan Ahmet Aras'ın eşitlikçi, şiddet karşıtı kadın çalışmalarına devam ettiğini ve oluşturulan Hatay Arsuz Dostluk Kenti'nde de bu konuda hemen harekete geçildiğini vurguladı. Erozan, dostluk kentinde kadın çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"GAYEMİZ UMUT DOLU BİR GELECEKTİR"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras sözlerine, etkinliği organize eden BKD'ye ve bölgede bulunan tüm çalışma arkadaşları ile gönüllülere teşekkür ederek başladı. Başkan Aras, gayelerinin daha aydınlık yarınlar, daha yaşanabilir bir ülke, huzur ortamı ile umut dolu gelecek yaratmak olduğunu ve deprem sonrası da tüm çalışmaların yine dostluk çerçevesinde yapıldığını belirtti. Depremdeki yaralılar, kayıplar için ciddi bir üzüntü içinde olunduğunu söyleyen Başkan Aras, "Bodrum Belediyesi'nin farkı vicdanla, dostluk duygusuyla yaklaşmasıdır" dedi.

Başkan Aras, toplumdaki kadın meselelerinin önemine ve sağlıklı bir toplum için mevcut kapitalist kadın politikalarının değişmesine de değinerek, şunları söyledi:

"Bodrum'dan Dünya'ya Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kent Politikası, Dostluk Kenti için de uygulanacak. Hatay-Arsuz Dostluk Kenti'nde devam eden altyapı çalışmaları sonrası daha yaşanabilir bir alan yaratılacak. Bölgeye 300'e yakın konteyner gelecek ve desteklerimiz bölgenin üzerinden eksilmeden sürecek."

KADIN YERLEŞKESİ YAPILACAK

Toplantının devamında Mor Dayanışma İskenderun-Arsuz Temsilcisi Sibel Tümkaya ile sahadaki gönüllüler ve bölgeden gelen deprem mağduru kadınlar söz alırken; belediye, BKD, Mor Dayanışma ve gönüllülerle birlikte her türlü ayrımcılık ve tacize maruz kalan kadınlar için de can suyu olacak bir kadın yerleşkesi yapılacağı belirtildi. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği aktarılırken, yapılacak olan kadın yerleşkesinde mutfak, çamaşırhane, çocuk oyun alanları gibi işlevsel ortamlar oluşturulacağı vurgulandı.

Depremden etkilenen ve deprem sonrası Bodrum Belediyesi Hatay – Arsuz Dostluk Kenti'nde kalan kadınlar, belediye çalışanları ve gönüllülerin özverili çalışmaları dolayısıyla herkese teşekkür etti.