Bir ressamın tablosundan fırlamış gibi! Onu farklı kılan özelliği ise meyvesi - Haberler

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Bir ressamın tablosundan fırlamış gibi! Onu farklı kılan özelliği ise meyvesi

Haberler.com - Zehra Yaşık - Yaşam
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Brezilya'ya özgü bir üzüm ağacı olan Jabuticaba, gövdesinden verdiği meyveleri ile bir ressamın tablosundan fırlamış gibi görünüyor.

Meyveleri gövdesine bağlı olan bu ağaç, sadece iki yılda bir meyve veriyor.

Bir ressamın tablosundan fırlamış gibi! Onu farklı kılan özelliği ise meyvesi

Jabuticaba ağaçları sadece Güney Amerika bölgesinde Brezilya, Paraguay ve Arjantin'de yetişir.

Bir ressamın tablosundan fırlamış gibi! Onu farklı kılan özelliği ise meyvesi

Ağacın meyvesi olgunlaşmadan önce, gövdesinde çiçek gibi açar ve meyveye dönüşünceye kadar rengi koyulaşır.

Bir ressamın tablosundan fırlamış gibi! Onu farklı kılan özelliği ise meyvesi

Bu benzersiz ağacın meyvelerinden reçel, marmelat ve meyve suyu yapılır.

Bir ressamın tablosundan fırlamış gibi! Onu farklı kılan özelliği ise meyvesi

Ayrıca Jabuticaba meyvesi bademcik, astım ve ishal tedavilerinde kullanılır.

Bir ressamın tablosundan fırlamış gibi! Onu farklı kılan özelliği ise meyvesi

Bir ressamın tablosundan fırlamış gibi! Onu farklı kılan özelliği ise meyvesi


Bir ressamın tablosundan fırlamış gibi! Onu farklı kılan özelliği ise meyvesi


Bir ressamın tablosundan fırlamış gibi! Onu farklı kılan özelliği ise meyvesi


Bir ressamın tablosundan fırlamış gibi! Onu farklı kılan özelliği ise meyvesi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Yaşam

Brezilya Komik - İlginç Yaşam Haberler

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