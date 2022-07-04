Bir ressamın tablosundan fırlamış gibi! Onu farklı kılan özelliği ise meyvesi
Haberler.com - Zehra Yaşık - Yaşam
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Brezilya'ya özgü bir üzüm ağacı olan Jabuticaba, gövdesinden verdiği meyveleri ile bir ressamın tablosundan fırlamış gibi görünüyor.
Meyveleri gövdesine bağlı olan bu ağaç, sadece iki yılda bir meyve veriyor.
Jabuticaba ağaçları sadece Güney Amerika bölgesinde Brezilya, Paraguay ve Arjantin'de yetişir.
Ağacın meyvesi olgunlaşmadan önce, gövdesinde çiçek gibi açar ve meyveye dönüşünceye kadar rengi koyulaşır.
Bu benzersiz ağacın meyvelerinden reçel, marmelat ve meyve suyu yapılır.
Ayrıca Jabuticaba meyvesi bademcik, astım ve ishal tedavilerinde kullanılır.