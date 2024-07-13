Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun

Pilot bölge olarak Şanlıurfa'da hayata geçirilen Refah Market, sosyal belediyecilik anlayışının bir ürünü olarak dikkat çekiyor. Market içerisinde yaklaşık 300 çeşit ürün bulunmakta olup, reyonlarda boykot ürünlerine yer almıyor. Disiplinli ve kontrol edilebilir bir yönetim anlayışıyla hizmet verecek olan Refah Market, sosyal belediyeciliği önceleyen bir perspektifle hareket edecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan İbrahim'i Yardımlaşma ve Kardeşlik Derneği ile iş birliği içerisinde yürütülen proje, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ın bireysel katkılarıyla da destekleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, iki aylık maaşını İbrahim'i Yardımlaşma ve Kardeşlik Derneği aracılığıyla Refah Market'e bağışladı. Bu bağış, şehirdeki sosyal yardımların sürdürülebilirliği ve genişlemesi açısından önem taşıyor.

"DİSİPLİNLİ VE DENETİM ALTINDA OLAN BİR YAPIYI FAALİYETE GEÇİRİYORUZ"

Refah Markette ki reyonlarda ki ürünleri inceledikten sonra basın mensuplarına bir değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Bugün ilk meyvesini aldığım hizmetlerden birini faaliyete hep birlikte inşallah geçiriyoruz. Öncelikle bütün Urfa'mıza hayırlı olsun" dedi. Başkan Gülpınar "Tabii şunu özellikle vurgulamak lazım bizim siyaset anlayışımız hiçbir şekilde daha önce yapılan hiçbir şeyi inkâr etmek üzerine kurulmadı. Biz her zaman taş üstüne taş koyanlardan Allah razı olsun dedik, teşekkür etmeyi bildik. Vefasızlık bizim kesinlikle kendi şiarımızda düsturumuzda olmaz. Siyaset anlayışımızda asla böyle bir şey olmaz. Bina sadece temelden ibaret değildir. Bir temel attığınızda o binayı inşa etmiş olmuyorsunuz. Burada temel atanlara ben tabii ki teşekkür ediyorum Allah razı olsun diyorum. Ama şimdi içine girdiğinizde sadece 15 - 16 çeşit ürünün olduğu bir yapıdan ve kaydı tutulmayan, kimin ne şekilde istifade ettiği belli olmayan, hak etmeyenlerin dahi burada gelip istifade ettiği bir anlayıştan biz tamamen disiplinli bir şekilde ve tamamen denetim altında olan bir yapıyı bugün faaliyete geçiriyoruz." dedi.

"İLERLEYEN SÜREÇTE İLÇELERDE DE REFAH MARKET AÇACAĞIZ"

Refah Market'in sayısını artırma gayreti içerisinde olacaklarının altını çizen Başkan Mehmet Kasım Gülpınar ilerleyen süreçte ilçelerde de açmayı planladıklarını ifade ederek iki aylık maaşını da dernek aracılığıyla hayra açılan kapı olan Refah Market'e bağışladığını açıkladı. Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, "Şu anda içeride yaklaşık 300 çeşit ürün var. Bizim İbrahim'i Kardeşlik Ve Yardımlaşma Derneği üzerinden bundan sonra bu faaliyetler yürütülecek. Bu dernek belediyenin mevcut olan bir derneğidir. Özellikle vurgulamak istiyorum çünkü Urfa'da hayırseverlerimiz çoktur. Ben biliyorum ki onlar da mutlaka bu işe el atacaklardır. Çünkü bu yapılar hayırseverlerin de desteğiyle ayakta duran yapılardır." sözlerine yer verdi.

Başkan Gülpınar açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Biz burada belediye eliyle inşallah sağlam bir yönetimle o paranın hiçbir kuruşu zayi olmadan fakir fukaraya özellikle yardım amaçlı böyle bir faaliyeti bugün Urfa'da pilot uygulama olarak burada uygulamaya geçirdik. İnşallah bundan sonra bunu yaygınlaştıracağız. Sadece Urfa'nın bir noktasında değil Şanlıurfa'nın içinde merkezinde ve Urfa'nın özellikle de büyük ilçelerinde biz bunu yaygınlaştırmak için önümüzdeki dönem faaliyetlerimizi arttıracağız.

Halkımız algılara inanmadı. Bırakın sosyal yardımların kesilmesini bizim Şanlıurfa'da özellikle 5 yıllık dönemde yapacağımız önem vereceğimiz çok önemli iki faaliyet var. Birincisi dezavantajlı kesimlere yardım elini daha fazla uzatmak, onları daha fazla koruyup gözetmek ve gerçekten hak edenlere bu yardımları yapmaktır. İkincisi mücadelelerimizden biri uyuşturucuyla mücadele olacak. Gençlerimiz özellikle bu uyuşturucu iletinden kurtarmak için yakında inşallah onun da bir müjdesini vereceğiz çok önemli bir projeye şu anda adım attık ve onu da tamamlamak üzereyiz. Şuana kadar Refah Marketten gerçekten ihtiyaç sahibi 1065 sahibi vatandaşımıza yardımlarını ulaştırdık. İnşallah önümüzdeki süreçte çok daha fazla dezavantajlı ailemiz buradan istifade edeceklerdir."