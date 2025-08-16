Bakan Yumaklı açıkladı! İşte orman yangınlarında son durum

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa, Zonguldak, Bartın, Muğla ve Balıkesir'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığı duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ülke genelinde orman yangınlarının son durumuna ilişkin bilgi verdi.

"5 NOKTADAKİ YANGINLARDA TAM KONROL SAĞLADIK"

Yumaklı yaptığı açıklamada "Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına karşı, hava filolarımız, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın gece gündüz demeden yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda, Bursa / İznik, Zonguldak / Merkez, Bartın / Amasra, Muğla / Fethiye, Balıkesir / Edremit yangınlarında tam kontrol sağlanmıştır" dedi.

Yumaklı ayrıca "Adıyaman / Besni ve Balıkesir Erdek yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

"3 YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR"

Bakan Yumaklı ayrıca Kocaeli / Karamürsel, Karaman / Ermenek, Afyonkarahisar / Bolvadin yangınlarının ise ekiplerimizin gün boyu süren mücadeleleri sonucunda enerjisi düşürülmüştür. Yeşil Vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz" diye yazdı.