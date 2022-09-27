Kamuoyunda Şule Çet, Sema Esen, Esra Hankulu, Eymen Sadık Durak, Ali Rıza Gültekin, Sırp model Tanja Dukiç, Zümrüt Apartman gibi önemli davalara bakmasıyla bilinen Avukat Umur Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi soruları merak ediliyor. Tüm detaylar haberimizde…

Kamuoyunda ses getirmiş davalar ile ismini duyduğumuz 31 yaşındaki Avukat Umur Yıldırım, yasal avukatlık stajını tamamladıktan sonra Ankara Barosu bünyesinde avukat olarak özellikle Ceza Hukuku, İdare Hukuku ve Memur ve Disiplin Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu konuda bir çok seminer ve konferansa katılmıştır.

Avukat Umur Yıldırım

AVUKAT UMUR YILDIRIM HAYATI

İlk ve ortaokul eğitimini Kırıkkale'de tamamladıktan sonra lise eğitimi Bursa Polis Kolejini kazanmıştır. Devamın da üniversite eğitimini için Polis Akademisine başlamıştır. Polis Akademisinden 2011 yılında ayrılmıştır. 2013 yılında Çankaya Hukuk Fakültesinde eğitimine başlayan Umur Yıldırım 2016 yılında fakülteyi 3 yılda, başarı bursu ile yüksek şeref öğrencisi olarak dönem ikinciliği ile bitirmiştir. Aynı yıl Çankaya Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında tez çalışmalarına başlamıştır.

2017 yılında Ankara Barosu nezdinde avukatlık mesleğine başlayan Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosunu kurmuştur. Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Memur ve Disiplin Hukuku, Enerji ve Madencilik Hukuku, İmar Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası dergi ve muhtelif gazetelerde birçok yazısı olan Umur Yıldırım, master tezini "HAGB'nin İdare Hukuku Bağlamında İncelenmesi ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması" konusunda yazmaktadır. Yürüttüğü davalar ülke ve dünyanın önde gelen gazetelerinde yayınlandı. Bir çok akademik çalışmaya konu edildi. Bu kapsamda birçok panel ve seminerlerde konuşmacı olarak yer almıştır.

Şule Çet, Aleyna Çakır, Esra Hankulu davaları kadınların adalet arayışını ve ülkedeki kadın cinayetlerinin önlenmesinde ve kadın dayanışmasının önemini simgeleyen bir dava haline geldi. Bu davalarda mağdur vekilliği üstenen Av. Umur Yıldırım kadın ve çocuk hakları konusunda simge haline geldi. Bir dönüm noktası olan Şule Çet davasının avukatlarından Umur Yıldırım, AB Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger'e ile kadın cinayetleri konusunda görüşme gerçekleştirmiştir. BBC, New York Times, France24, Sputnik News, Daily Mirror ve EL Cezire gibi bir çok uluslar arası gazeteye röportaj vermiştir.

Yıldırım'ın "Avukat Umur Yıldırım" isimli twitter ve instagram hesabı bulunmaktadır. Özellikle kadın ve çocuk hakları konusunda paylaşımları kişilerin farkındalık kazanmasında önemli rol oynamaktadır. Son olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık ismiyle açtığı www.kadimhukuk.com.tr sitesinde 1000'den fazla hukuk yazısıyla hukukçu ve vatandaşları bilgilendirmektedir.

ŞULE ÇET DAVASINDA NE OLMUŞTU?

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in şüpheli ölümüyle ilgili davada sanık Çağatay Aksu müebbet + 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla ve diğer sanık Berk Akand ise 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.Mahkemeye göre Çet, tecavüze uğradı ve kasten öldürüldü.

ALEYNA ÇAKIR DAVASINDA NE OLMUŞTU?

Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "bilişim sistemine usulsüz girme" suçlarından 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı.Mahkeme Uygun'a takdir indirimi uygulamadı.

Ölümüne ilişkin dosyanın ise halen soruşturması devam etmektedir.

ESRA HANKULU DAVASINDA NE KARAR VERİLMİŞTİ?

Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, Ankara'da evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu ile ilgili tutuklu yargılandığı davada, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezası aldı. Karar istinafa taşındı. Halen dosya devam etmektedir.

EYMEN SADIK DURAK DAVASINDA NE KARAR VERİLMİŞTİ?

İzmir'de 4,5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın öldürülmesi davasında sanıkların cezaları belli oldu. Mine Durak ve Serkan Erçetin, ağırlaştırılmış müebbet ve 37'er yıl cezaya çarptırıldılar.

ALİ RIZA GÜLTEKİN DAVASINDA NE KARAR VERİLMİŞTİ?

İstanbul Beşiktaş'ta iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada mahkeme, 1 sanığın müebbet hapis cezasıyla, 2 sanığın ise müebbet hapis cezasına indirim uygulayarak 10'ar yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına hükmetti. 2 kaçak sanık hakkında ise dosyaları ayırdı.

UMUR YILDIRIM'IN SOSYAL MEDYA HESABI VAR MI?

Yıldırım'ın "Avukat Umur Yıldırım" isimli twitter ve instagram hesabı bulunmaktadır. Özellikle kadın ve çocuk hakları konusunda paylaşımları kişilerin farkındalık kazanmasında önemli rol oynamaktadır. Son olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık ismiyle açtığı www.kadimhukuk.com.tr sitesinde 1000'den fazla hukuk yazısıyla hukukçu ve vatandaşları bilgilendirmektedir.