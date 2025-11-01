Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! İçerisinde yok yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla yapılan törenle açıldı. Açılıştan sonra vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar için ikramlar ve Sıfır Atık uygulamalarının yanı sıra çeşitli atölye etkinlikleri yapılacak.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞEHİR PARKI VE AFET TOPLANMA ALANI

TOKİ, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni " Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı" olarak yeniden düzenledi. Sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı da yer alıyor.

1 MİLYON 215 BİN METREKARE YEŞİL ALAN

Yeni millet bahçesinde vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği, içinde sergi salonu, atölyeler, 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı, 4 kütüphanenin yer aldığı 72 bin 128 metrekare alanda inşa edilen 2 külliye binası da yer alıyor. 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan bölümünde 20 bin 399 ağaç, 1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı bulunuyor. Rekreasyon alanlarında ise Sarayburnu, Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı, Kocamustafapaşa ve Çemberlitaş'ı temsil eden 7 tepe yer alacak. Bahçenin güney-kuzey aksında yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat deresi de bulunacak.

Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark da inşa edildi. Spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanları yapıldı.

AFET TOPLANMA ALANI

Aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı bulunan millet bahçesine 9 ayrı noktadan ulaşım imkanı sağlandı. Afet toplanma bölümünde hangar binası, pişirme alanı, su deposu, rüzgar ve güneş enerjisi santrali, 19 tuvalet bulunuyor.

BUGÜNE KADAR 313 MİLLET BAHÇESİ YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bugüne kadar Türkiye genelinde 36 milyon 560 bin metrekarelik yeşil alanda 313 millet bahçesi yapıldı. 45 milyon 247 bin metrekare alanda 231 millet bahçesinin yapımı sürüyor. Sadece İstanbul'da 5 milyon 577 bin metrekare alanda 34 millet bahçesi tamamlandı, 13 milyon 425 bin metrekare alanda 22 millet bahçesini yapımı ise devam ediyor.

"MİLLET BAHÇESİNİ SÖZ VERDİĞİMİZ TARİHTE BİTİRDİK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Türkiye'nin en büyük şehir parkı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış töreninde konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şuanda hepimiz 15 Temmuz'daki o karanlık gecenin yüzünü aydınlığa çevrildiği yerdeyiz. Destan yazılan ve Cumhurbaşkanına sahip çıkılan bir mekandayız. Bu noktada bizim arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalıştığımız o günlerde millet bahçemiz için neler neler söylemişlerdi. Her yer beton olacak dediler. O da tutmayınca oteller yapılacak dediler. Ne biz ne milletimiz bu iftiralara aldırmadık ve milletin olanı millete hediye ettik. Bugün Atatürk Havalimanı Bahçesi'ni söz verdiğimiz tarihte bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

"450 BİN KONUT İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bu muhteşem eserin afet anında tüm ihtiyaçların karşılanabileceği bir alan olarak inşa ettik. Ne zaman bir eserimizi hizmete açsak hep aynı duyguya yaşıyoruz. Liderliğinizle sayesinde hiçbir ülkenin başaramayacağı, altından kalkamayacağı yatırımları hızlı bir şekilde yapan bir Türkiye var. Bir yandan deprem bölgesindeki kardeşlerimize 304 bin konutu teslim ederken, 450 bin konutun tamamlanması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

"EV SAHİBİ OLMAYAN KALMAYACAK DİYEN TÜRKİYE VAR"

Bugün ev sahibi olmayan kalmayacak diyen bir Türkiye var. 1 milyon 740 bin konutu halkının hizmetine sunmuş, 500 bin konut için yola çıkan bir Türkiye var. Bizler devletimizle gurur duyuyoruz. Gittiğimiz her yerde milletimize söylediğimiz tek şey var. Değeri milyarlarca lirayı bulan bu eserleri milletine sunacak tek bir ülke var o da Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Söz veriyoruz. Son nefesimize kadar durmayacağız. Tüm insanlığın liderliğinde eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. İlk fidanları Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte diktik. Bugün ise hizmete açıyoruz. İstanbullu kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."