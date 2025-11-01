Haberler

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! İçerisinde yok yok

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hizmete açıldı. 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan ve 28 bin kişilik etkinlik çayırına sahip millet bahçesi, Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı özelliğini taşıyor. Millet Bahçesi'nin içerisinde, 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark, 12 tenis kortu, 11 basketbol, 6 voleybol, 6 futbol sahası ve kaykay pisti bulunuyor.

  • Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı olarak açıldı.
  • Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin yeşil alanı 1 milyon 215 bin metrekaredir ve aynı anda 165 binden fazla kişiyi barındırabilen bir afet toplanma alanı içerir.
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde bugüne kadar 36 milyon 560 bin metrekarelik yeşil alanda 313 millet bahçesi yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla yapılan törenle açıldı. Açılıştan sonra vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar için ikramlar ve Sıfır Atık uygulamalarının yanı sıra çeşitli atölye etkinlikleri yapılacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! İçerisinde yok yok

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞEHİR PARKI VE AFET TOPLANMA ALANI

TOKİ, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni " Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı" olarak yeniden düzenledi. Sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı da yer alıyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! İçerisinde yok yok

1 MİLYON 215 BİN METREKARE YEŞİL ALAN

Yeni millet bahçesinde vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği, içinde sergi salonu, atölyeler, 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı, 4 kütüphanenin yer aldığı 72 bin 128 metrekare alanda inşa edilen 2 külliye binası da yer alıyor. 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan bölümünde 20 bin 399 ağaç, 1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı bulunuyor. Rekreasyon alanlarında ise Sarayburnu, Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı, Kocamustafapaşa ve Çemberlitaş'ı temsil eden 7 tepe yer alacak. Bahçenin güney-kuzey aksında yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat deresi de bulunacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! İçerisinde yok yok

Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark da inşa edildi. Spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanları yapıldı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! İçerisinde yok yok

AFET TOPLANMA ALANI

Aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı bulunan millet bahçesine 9 ayrı noktadan ulaşım imkanı sağlandı. Afet toplanma bölümünde hangar binası, pişirme alanı, su deposu, rüzgar ve güneş enerjisi santrali, 19 tuvalet bulunuyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! İçerisinde yok yok

BUGÜNE KADAR 313 MİLLET BAHÇESİ YAPILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bugüne kadar Türkiye genelinde 36 milyon 560 bin metrekarelik yeşil alanda 313 millet bahçesi yapıldı. 45 milyon 247 bin metrekare alanda 231 millet bahçesinin yapımı sürüyor. Sadece İstanbul'da 5 milyon 577 bin metrekare alanda 34 millet bahçesi tamamlandı, 13 milyon 425 bin metrekare alanda 22 millet bahçesini yapımı ise devam ediyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! İçerisinde yok yok

"MİLLET BAHÇESİNİ SÖZ VERDİĞİMİZ TARİHTE BİTİRDİK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Türkiye'nin en büyük şehir parkı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış töreninde konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şuanda hepimiz 15 Temmuz'daki o karanlık gecenin yüzünü aydınlığa çevrildiği yerdeyiz. Destan yazılan ve Cumhurbaşkanına sahip çıkılan bir mekandayız. Bu noktada bizim arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalıştığımız o günlerde millet bahçemiz için neler neler söylemişlerdi. Her yer beton olacak dediler. O da tutmayınca oteller yapılacak dediler. Ne biz ne milletimiz bu iftiralara aldırmadık ve milletin olanı millete hediye ettik. Bugün Atatürk Havalimanı Bahçesi'ni söz verdiğimiz tarihte bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! İçerisinde yok yok

"450 BİN KONUT İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bu muhteşem eserin afet anında tüm ihtiyaçların karşılanabileceği bir alan olarak inşa ettik. Ne zaman bir eserimizi hizmete açsak hep aynı duyguya yaşıyoruz. Liderliğinizle sayesinde hiçbir ülkenin başaramayacağı, altından kalkamayacağı yatırımları hızlı bir şekilde yapan bir Türkiye var. Bir yandan deprem bölgesindeki kardeşlerimize 304 bin konutu teslim ederken, 450 bin konutun tamamlanması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! İçerisinde yok yok

"EV SAHİBİ OLMAYAN KALMAYACAK DİYEN TÜRKİYE VAR"

Bugün ev sahibi olmayan kalmayacak diyen bir Türkiye var. 1 milyon 740 bin konutu halkının hizmetine sunmuş, 500 bin konut için yola çıkan bir Türkiye var. Bizler devletimizle gurur duyuyoruz. Gittiğimiz her yerde milletimize söylediğimiz tek şey var. Değeri milyarlarca lirayı bulan bu eserleri milletine sunacak tek bir ülke var o da Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Söz veriyoruz. Son nefesimize kadar durmayacağız. Tüm insanlığın liderliğinde eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. İlk fidanları Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte diktik. Bugün ise hizmete açıyoruz. İstanbullu kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Çağla Taşçı
Haberler.com / Yaşam
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti ile görüşme umut vericiydi

Erdoğan'dan DEM Parti görüşmesi sonrası yeni dönem mesajı
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler

İlköğretim müfredatına yeni ders! Artık erken yaşta öğrenecekler
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Abdullah Gül ve Cemil Çiçek'in de olduğu 29 isimden Osman Kavala için çağrı

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini cezaevindeki isim için bozdu
Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı

Oğlunun cansız bedenini buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti

4 bakan değişti, 13 yıldır bir türlü bitmiyor! Halk tepkili
Yeşilçam efsanesi Engin Çağlar yarın toprağa verilecek! Gerçek adı ortaya çıktı

Sinema dünyası yasta! Usta ismin defnedileceği yer belli oldu
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Hakem yetersizliği nedeniyle Türkiye'deki bazı maçlar ertelendi

Hakem yetersizliği nedeniyle Türkiye'deki o maçlar ertelendi
Dries Mertens, RAMS Park'a geri dönüyor

Dev maç öncesi sürpriz! Yıldız isim bu akşam tribünde olacak
'İstemiyorum seni defol' diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme

Bu nasıl annelik! Görüntünün ardından bakanlık harekete geçti
Beşiktaş'tan 44 yıl sonra bir ilk

Beşiktaş'tan 44 yıl sonra bir ilk
Kars, Ardahan ve Ağrı resmen dondu! Termometreler eksi 7'yi gösterdi

3 ilimiz resmen dondu! Araçları böyle korumaya çalıştılar
Beşiktaş'ın acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş yasta! Emektar futbolcu genç yaşta hayatını kaybetti
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Estetik İddiaları bitmiyor! Songül Karlı'dan yanıt geldi

Songül Karlı'dan kalça estetiği iddialarına şaşırtan yanıt
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
Sergen Yalçın'dan derbi öncesi sürpriz karar! Yıldız isim yedek soyunacak

Derbi öncesi sürpriz karar! Yıldız isim yedek soyunacak
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade

Aile katliamı yapan caniden akıllara durgunluk veren ifade
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Iyi halt ettiniz. Istanbul gibi buyuk Metropole en AZ bes tane Hava Limani lazim..Atatürk ismini Mi kaldiramadiniz? Simdi Istanbul Hava Limani Ile Sabiha Gokcen de asiri kalabaliktan millet nefes alamiyor? Yazik degil mi?... Atatürk Hava Limani tekrar acilmalidir

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyusuf ayan:

İşim gücüm yok kalkıp burdan oraya bu trafikte gidicem nefes alıcam öylemi 1 yere toplayacağınıza her ilçeye ayrı ayrı yapsanız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit sari:

Sadece afet toplanma alani olarak kullanilsa bile yeter

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade

Aile katliamı yapan caniden akıllara durgunluk veren ifade
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları

İki ilin milli eğitim müdürü görevden alındı
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı

Bitişikteki apartman yıkılınca Behiye teyze böyle kaldı!
AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog

AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog
Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor

Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor
Sındırgı beşik gibi! Güne korkutan depremle uyandılar

İlçede deprem fırtınası! Güne korkutan sarsıntı ile uyandılar
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.