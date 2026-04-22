'Dur' ihtarına uymayıp polisten kaçtı, yakalanınca "Hiç mi insafınız yok" deyip ağladı

Aksaray'da dur ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü, polisin kovalamacası sonucunda yakalandı. 290 bin lira ceza alan genç sürücü, ceza miktarını duyunca isyan etti.

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü ile polisin kovalamacası kameraya yansırken, bir süre sonra yakalanan ve ehliyetsiz olduğu anlaşılan sürücü, 290 bin lira ceza kesildiğini duyunca polis memurlarına "Hiç mi insafınız yok" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde devriye atan asayiş ekipleri hızla seyreden 33 plakalı minibüse 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp gaza basan sürücü hızını artırarak kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında bir süre kovalamaca yaşanırken o anlar kameraya da yansıdı.

Nefes kesen kovalamaca sonucu polis ekipleri aracın önünü keserek yakaladı. Araçtan indirilen E.G. (18) kimlik kontrolünden geçirilirken, gencin yapılan sorgulamasında ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, 'dur' ihtarına uymamak, trafiğe tehlikeye düşürmek gibi birçok ihlalden toplam 290 bin lira para cezası kesti. Ceza miktarını duyan genç sürücü, "Ben nasıl ödeyeyim? Hiç mi insafınız yok?" diyerek ağladı. Sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Araç ise trafikten 60 gün süreyle men edilirken, çekici marifeti ile otoparka çektirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
