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Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın

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Antalya Havalimanı'na olumsuz hava koşullarında iniş yapan Rus şirkete ait Sukhoi Superjet 100 tipi uçağın motor kısmında yangın çıktı. Uçaktaki 87 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edildi.

Antalya Havalimanı'na iniş gerçekleştiren Rus yolcu uçağının motor kısmında yangın çıktı.

RUS YOLCU UÇAĞINDA YANGIN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya'da fırtına etkisini sürdürürken Antalya Havalimanı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Olumsuz hava şartlarına rağmen havalimanına inen Rus Azamut Havayolları'na ait Sukhoi Superjet 100 tipi uçağın motor kısmında iniş sonrası yangın çıktı.

Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Uçaktaki yangında 87 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olay sırasında iniş için bekleyen bazı uçakların havada tur attığı, motoru yanan uçağın park pozisyonuna alınması sonrası hava trafiğinin normale döndüğü öğrenildi.

Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın

"ŞU AN OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Rusya Federasyonu'na ait Azamut Havayolları'na ait uçağın iniş anında motorunda yangın çıktığını ve anında müdahalenin gerçekleştirilip, alevlerin söndürüldüğünü söyledi. Yangının tam iniş sırasında meydana geldiğini anlatan Seyitoğlu, "Uçaktaki tüm yolcular yara almadan tahliye edildi, çok şükür kimseye bir şey olmadı. Şu an olumsuz bir durum yok" dedi.

İşte yangın çıkan uçağın son h a li:

Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın

Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın

Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın

Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın

Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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