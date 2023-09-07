Antalya'da VİP Tur Araçlarından Kaynaklanan Kazalar Devam Ediyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen hafif ticari araca içinde turistlerin bulunduğu VİP tur aracının arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5'i İrlandalı turist olmak üzere 6 kişi yaralandı. Aynı noktada Ağustos ayı başından buyana yaşanan ve VİP tur araçlarının karıştığı diğer iki kazada ise 1'i İsveç vatandaşı 6 kişi yaralandı. Bekir Varol, kazanın ardından kazazedelere yardıma koşup tur araçlarının sık sık kazalara karıştığına dikkat çekti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen hafif ticari araca içinde turistlerin bulunduğu VİP tur aracının arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5'i İrlandalı turist olmak üzere 6 kişi yaralandı. Aynı noktada Ağustos ayı başından buyana yaşanan ve VİP tur araçlarının karıştığı diğer iki kazada ise 1'i İsveç vatandaşı 6 kişi yaralandı. 30 Ağustos tarihinde yine aynı noktada meyana gelen trafik kazasında 'Zavadanak Bekir' lakabıyla ünlenen Bekir Varol, kazanın ardından kazazedelere yardıma koşup tur araçlarının sık sık kazalara karıştığına dikkat çekmişt. Bekir Varol, "Tur araçlarını kullanan sürücülerin yaptığına anlam veremiyorum. Adamlar yaralı var mı demeden hemen aracın üzerindeki firma ismini belirten yazıları silmeye koşuyorlar. Kardeşim tur şirketinin ismi bir insanın hayatından daha mı önemli" diyerek tur minibüslerine veryansın etmişti.

Son kaza Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Emin Evelek'in kullandığı 34 BIN 061 plakalı VİP tur araç, Tekandız mevkiindeki trafik ışıklarına geldiğinde, kırmızı ışıkta durmakta olan Ali Kartal'ın kullandığı 07 AGF 431 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Hafif Ticari araç çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 15 metre ileride durabilirken, tur minibüsünde yolcu olarak bulunan İrlandalı turistler Mohammed Ismaeel, Sobıa Begum, Aısha Noor Ghafoor, Mahdıya Zaynab Ghafoor ve Abdul Ghafoor ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Muhammed Şamil Kartal yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kediyi ellerinden bırakmadılar

Kazanın ardından sağlık ekipleri yaralılarla ilgilendiği sırada hafif ticari araçta bulunan annenin omuzundaki kedi herkesin ilgi odağı oldu. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Uhud seferinde yavrularını emzirirken bularak sahiplendiği kedisine verdiği ismi taşıyan Müezza isimli kedi korkuyla annenin omuzuna tırnaklarını geçirirken, annenin yaralı oğlu ile birlikte hastaneye gidecek olması nedeniyle önce evin büyük oğlunun omuzuna, son olarak da aracı kullanan babanın kucağına geldi. Sevimli kedi, kazazedelerin olay yerine gelen bir yakınına teslim edildi.

Aynı yolda son bir ayda VİP tur araçlarının karıştığı 3 kaza 12 yaralı

Aynı yol üzerinde 5 ağustos tarihinde yine tur aracının otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i İsveç vatandaşı 5 kişi yaralandı. Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir eden Ahmet Şahin'in kullandığı 07 AKT 330 plakalı otomobile, Kızılağaç Mahallesi Yemişlisu mevkiinde aynı istikamette gitmekte olan Rıdvan K.'nın kullandığı 07 BDF 594 plakalı tur minibüsü arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Mehmet Salar, Emine Salar, Ali Çabuk ve Makbule Şahin ile tur minibüsünde bulunan İsveç vatandaşı Nadereh Yarahmadı yaralandı.

Yine aynı yol üzerinde 30 Ağustos tarihinde yaşanan trafik kazasında Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet K.'nın kullandığı 07 ATF 378 plakalı tur minibüsü, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu trafik ışıklarında beklemekte olan Eyüp Arslan'ın kullandığı 01 AAH 73 plakalı araca arkadan çarptı. 01 AAH 73 plakalı araç da yine kırmızı ışıkta bekleyen Onur Korkmaz'ın kullandığı 07 AAG 457 plakalı otomobile arkadan çarptı. Alanya-Manavgat karayolunun bir süre kapanmasına neden olan kazada, tur aracının çarpmasıyla geldiği yöne geri dönen otomobilde bulunan Hikmet Arslan yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kendisini iyi hissetmediğini belirten otomobil sürücüsü Eyüp Arslan da jandarma ve trafik ekiplerinin olay yerine gelerek gerekli işlemleri yapmasının ardından tedavi için hastaneye gitti.

15 Mart 2020 tarihinde meydana gelen kazada kamyoneti hurdaya dönen ve kaza sonrası diğer araç sürücüsüyle diyalogları sebebiyle 'Zavadanak Bekir' lakabıyla ünlenen Bekir Varol, kazanın ardından kazazedelere yardıma koştu. Tur araçlarının sık sık kazalara karıştığına dikkat çeken Bekir Varol, "Tur araçlarını kullanan sürücülerin yaptığına anlam veremiyorum. Adamlar yaralı var mı demeden hemen aracın üzerindeki firma ismini belirten yazıları silmeye koşuyorlar. Kardeşim tur şirketinin ismi bir insanın hayatından daha mı önemli" dyerek tepki göstermişti. - ANTALYA