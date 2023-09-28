AFAD: İstanbul'da yağış sabah saatlerine kadar sürecek

İstanbul'da şiddetli sağanak yağış birçok noktada seli de beraberinde getirdi. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece su baskınları yaşandı, araçlar göle dönen yolda ilerleyemedi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır" dedi. Vali Davut Gül ise, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." uyarısında bulundu.

İstanbul'da gündüz saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularından en ağır hasarı Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçeleri aldı. Ev ve işyerlerini su basarken, göle dönen yolda araçlar ilerleyemedi. Vatandaşlar alışveriş merkezi gibi alanlarda beklemek zorunda kaldı.

Megakenti hazırlıksız yakalayan şiddetli yağış hayatı felç ederken, uyarılar da peş peşe geldi. AFAD'dan vatandaşlara gönderilen kısa mesajda, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Son durumu paylaşan AFAD, yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu: "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 1 ilimize Turuncu, 15 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Kastamonu, Bartın, Karabük

28 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Edirne, Çanakkale illerinde yerel kuvvetli, 28 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak illerinde yerel kuvvetli, 29 Eylül Cuma öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Kastamonu, Bartın, Karabük) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Turuncu yağış uyarısı verilen İstanbul ilimizdeki vatandaşlarımıza #AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

Bir uyarı da İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sevgili İstanbullular, İlimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız."