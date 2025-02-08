Ege'de deprem fırtınası! AFAD üç ilin tsunami riski için harekete geçti

Ege Denizi'ndeki depremler art arda meydana gelmeye devam ederken Santorini adası sismik aktivite ve olası risk değerlendirme toplantısı AFAD'da gerçekleştirildi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada ise önemli detaylar yer aldı. Açıklamada, "İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Münir Karaloğlu başkanlığındaki değerlendirme toplantısında; Ege Denizi Santorini Adası ve civarında 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren görülen sismik aktivite sonucu meydana gelebilecek muhtemel daha büyük bir deprem, tsunami veya bir volkanik patlamanın ülkemiz kıyıları için oluşturabileceği tehlikeler, alınan önlem ve hazırlıklar AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, uzman bilim insanları ve araştırmacılarla değerlendirildi" denildi.

Açıklamanın devamında ise şu detaylar yer aldı:

"Deprem fırtınası şeklinde gelişen bölgedeki aktivite sonucunda, 7 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 3'den büyük deprem sayısı 761'e ulaştı. Kaydedilen en büyük deprem 5,2 Mw büyüklüğündedir. Depremler Santorini Adası'nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış göstermekte ve derinlikleri 5 km ile 25 km arasında değişmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 km mesafededir. Depremler Güney Ege Volkanik Ada yayındaki Santorini Adası'nın 6,5 km kuzeydoğusunda bulunan su altı kratere sahip Kolumbo volkanının olduğu bölgede yoğunlaşmaktadır.

2011-12 YILLARINDA DA SİSMİK AKTİVİTE YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Bölgede bilinen en son volkan patlaması 1950 yılında gerçekleşmiştir. Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda yer alan denizaltındaki diri Yamurgi (Amorgos) fayı üzerinde 1956 yılında 7,5 Mw büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bölgede halen devam eden sismik aktivitenin olası bir volkanik hareketliliğe yol açma olasılığı az da olsa bulunmaktadır. Bununla birlikte 2011-2012 yıllarında da benzer bir sismik aktivite yoğunluğu aynı bölgede 14 ay boyunca yaşanmış, ancak herhangi bir volkanik aktiviteye yol açmamıştır.

TÜRKİYE İÇİN TEHLİKESİ NEDİR?

Olası bir patlama sonucu tarihsel kayıtlarda olduğu gibi volkandan çıkan ince taneli volkanik kül malzemesinin havadan rüzgâr ile taşınması ya da deprem sonrası olabilecek tsunami gibi tehlikelerin etkileri ülkemize kadar ulaşabilir.

MOBİL SİREN SİSTEMİ SEVK EDİLDİ

Sismik aktivitenin yoğunlaşmaya başladığı andan itibaren AFAD Deprem Danışma Kurulu, MTA Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile ülkemiz bilim insanlarından oluşan ve olayı farklı açıdan sürekli takip eden bir kurul oluşturulmuştur. İzmir, Aydın ve Muğla illerine olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunmak amacıyla mobil siren sistemi sevk edilmiştir.

ACİL DURUMLAR İÇİN SİSTEM HAZIR

Haber alma ve yayma sistemi üzerinden olası acil durumlarda vatandaşlarımıza SMS mesajları iletebilecek mevcut sistemimiz hazır bulunmaktadır. İzmir, Aydın ve Muğla Valilikleri emrine; Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Sivas ve Samsun İl AFAD Müdürlüklerinden takviye personel ve ekipman görevlendirmesi yapılmıştır. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Tsunami Uyarı Sistemi ile AFAD Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) entegrasyonu yapılmış ve bu sayede gelecek tsunami uyarısı doğrudan tüm AYDES kullanıcılarına ve bölgedeki vatandaşlarımıza ulaştırılabilecektir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından olası bir volkanik hareketlilik durumunda çıkabilecek volkanik gaz ve külün atmosferdeki dağılımını ve hareket yönünü analiz etmek için günlük rapor hazırlanmaktadır. Aynı zamanda bölgedeki AFAD İl ve Birlik Müdürlükleri teyakkuza geçirilerek hazırlıklar yapılmış olup bölgedeki destek iller hazır halde bekletilmektedir.

10 Şubat'tan itibaren AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ile Deprem Danışma Kurulu ve bilim insanlarından oluşan bir heyet, AFAD koordinasyonunda bölgede bulunan illerde (Muğla, Aydın ve İzmir) bilgilendirme toplantıları gerçekleştirecektir.

Yunanistan'daki üniversiteler ve araştırma kurumları ile bilimsel anlamda bilgi alışverişi yapılmaktadır.

VATANDAŞLARA DEZENFORMASYON UYARISI

AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Danışma Kurulu, ülkemiz bilim insanları ve araştırmacılar sismik aktiviteyi, deprem, volkanizma ve tsunami tehlikeleri açısından AFAD ile koordineli bir şekilde takip etmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur"