İsrail'den Türkiye'ye karşı yeni plan! Yunanistan detayı dikkat çekti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmek istemediklerini söylemesinin ardından İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Ankara'yı hedef alan açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin askeri kapasitesine dikkat çeken Smotrich, Yunanistan ile ittifakın güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

"TÜRKİYE'YE KARŞI YUNANİSTAN İTTİFAKINI GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Türkiye ve Pakistan'ı İsrail açısından değerlendirilmesi gereken ülkeler arasında gösteren Smotrich, Yunanistan ile askeri ve stratejik iş birliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Smotrich, "Türkiye, Pakistan ve bize karşı olan ülkelere karşı Yunan ittifakını güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullanarak bölgedeki ittifakların İsrail'in güvenlik politikaları açısından önemine vurgu yaptı.

"TÜRKİYE'NİN ÇOK BÜYÜK BİR DONANMASI VAR"

İsrailli bakanın açıklamalarında Türkiye'nin deniz gücüne özel olarak değinmesi dikkat çekti. Türk donanmasının büyüklüğüne işaret eden Smotrich, "Türkiye'nin çok büyük bir donanması var ve bunun sonuçlarını analiz etmemiz gerekiyor" dedi.

Smotrich'in sözleri, İsrail'in bölgedeki askeri planlamasında Türkiye'nin deniz gücünü de dikkate aldığını ortaya koyan bir değerlendirme olarak öne çıktı.

"ERDOĞAN'A KARŞI GÖZLERİMİZİ KAPATMIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Smotrich, İsrail'in yalnızca mevcut güvenlik tehditlerine değil, bölgedeki ülkelerin askeri kapasitelerine karşı da hazırlıklı olması gerektiğini savundu.

Smotrich, "Mısır, Türkiye, Ürdün, Suriye ve diğer tüm ülkelere karşı ayrı ayrı yetenekler geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in askeri açıdan dışa bağımlılığını azaltması gerektiğini belirten bakan, "Çok büyük, çok güçlü, çok bağımsız olmamız gerekiyor. Tek başımıza uzun bir savaşı sürdürebilecek dayanıklılıkta olmalıyız. Teknolojik olarak en iyisi olmamız ve muazzam miktarlarda üretim yapabilecek kapasiteye sahip olmamız gerekiyor" diye konuştu.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich

"TRUMP'IN ERDOĞAN'LA YAKIN İLİŞKİSİ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ZORLUK"

Smotrich'in açıklamalarında dikkat çeken bir diğer konu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkiler oldu. İki liderin yakınlığının İsrail açısından diplomatik zorluk oluşturduğunu belirten Smotrich, Washington yönetiminin Türkiye'ye yönelik politikalarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

İsrailli bakan, "Trump'ın Erdoğan'la yakın ilişkisi bizim için büyük bir zorluk. Bizim için kötü olacak anlaşmaları önlemek ve ABD'nin, İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğünü korumasını sağlamaya çalışıyoruz. ABD de bunu yasal düzenlemelerle sürdürmekle yükümlü" dedi.

NETANYAHU DA TÜRKİYE İLE ÇATIŞMA İHTİMALİNİ DEĞERLENDİRMİŞTİ

Smotrich'in açıklamaları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ile olası bir askeri çatışmaya ilişkin sözlerinin hemen ardından geldi.

Netanyahu, 18 Ekim'de yaptığı değerlendirmede, "Türkiye ile umarım doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. En azından bunu önlemeye çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı, doğrudan çatışmayı önlemek istediklerini belirtirken olası gelişmelere karşı hazırlık yaptıklarını da söylemişti.

TÜRKİYE'NİN F-35 ALIMINA DA KARŞI ÇIKMIŞTI

Smotrich, daha önce de Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçakları almasına karşı olduklarını açıklamıştı. Temmuz ayında yaptığı değerlendirmede, savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmesini engellemek amacıyla hem kamuoyu önünde hem de diplomatik kanallarda girişimlerde bulunduklarını söylemişti.

İsrailli bakanın son açıklamalarında Türkiye'nin donanmasını, Yunanistan ile ittifakı ve Erdoğan-Trump ilişkilerini birlikte ele alması, Ankara'nın askeri ve diplomatik kapasitesinin İsrail'deki güvenlik tartışmalarında önemli bir yer tuttuğunu gösterdi.

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