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Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte

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Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte
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YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama soruşturmasında eski eşi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 15 kişinin tutuklanmasının ardından açıklama yaptı. Suçlamalara dayanak gösterilen belgelerin sahte olduğunu savunan Sarıgül, yakınlarının masumiyeti için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' soruşturması kapsamında Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı.
  • Mustafa Sarıgül, suçlamalara dayanak gösterilen belgelerin herhangi bir soruşturma açılmasını gerektirmeyecek ölçüde sahte olduğunu savundu.
  • Sarıgül, aile üyelerinin ve arkadaşlarının masumiyetinin ortaya çıkması için hukuki mücadeleyi sürdüreceğini duyurdu.
(ANKARA)

- YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında eski eşi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 15 kişinin tutuklanmasının ardından açıklama yaptı. Sarıgül, suçlamalara dayanak gösterilen belgelerin sahte olduğunu savunarak, aile üyeleri ve arkadaşlarının masumiyetinin ortaya çıkması için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN SESLENDİ

Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında verilen tutuklama kararlarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

BELGELERİN SAHTE OLDUĞUNU SAVUNDU

Mustafa Sarıgül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin her yurttaşının şerefi, onuru ve özgürlüğü devlete emanettir. Adalet sisteminin kişisel kin ve husumeti için yargıyı alet edenlere karşı vatandaşını korumasını beklerdim. Suçlamada bulunan şahısların ortaya koyduğu belgeler herhangi bir soruşturma işleminin açılmasını dahi gerektirmeyecek ölçüde sahte belgelerdir. Aile üyelerimin ve arkadaşlarımın masumiyeti ve haklılıklarının ortaya çıkması için hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hukuka olan inancımızı yitirmeden, yargıya güvenmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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