Fransa'da hayat pahalılığı protestolarında tehlikeli kaçış kamerada

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Fransa'da hayat pahalılığına tepki olarak başlayan gösteriler sürerken Marsilya'dan dikkat çeken görüntüler geldi. Polislerden kaçan protestocular, bir alışveriş merkezinin çatısında ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

POLİSLERDEN KAÇARKEN ÇATIYA ÇIKTILAR

Fransa'nın Marsilya kentinde devam eden protestolarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki gerilim tehlikeli boyutlara ulaştı. Kentteki eylemler sırasında polislerden uzaklaşmaya çalışan bir grup protestocu, alışveriş merkezinin çatısına çıktı. Yüksek bir noktada ilerlemeye çalışan göstericiler, kaçış sırasında dengelerini kaybetme tehlikesi yaşadı. Protestocuların düşme riskine rağmen çatı üzerinde hareket etmeyi sürdürmesi, olayın en dikkat çekici anlarından biri oldu.

ÖLÜM TEHLİKESİNE RAĞMEN KAÇMAYA DEVAM ETTİLER

Alışveriş merkezinin çatısına çıkan protestocular, polislerden kaçmaya çalışırken hayatlarını riske attı. Yüksekten düşme ihtimaline rağmen çatı üzerinde ilerleyen göstericilerin yaşadığı tehlikeli anlar görüntülere yansıdı. Özellikle düşme tehlikesi geçirdikleri anlar, kaçışın ne kadar riskli olduğunu ortaya koydu.

HAYAT PAHALILIĞINA TEPKİLER SÜRÜYOR

Fransa'da yaşam maliyetlerinin yükselmesine yönelik tepkiler, protestoların önemli başlıkları arasında yer alıyor. Ekonomik koşullardan şikayet eden göstericiler, artan harcamaların günlük yaşam üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor.

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Kaynak: Haberler.com