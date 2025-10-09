300 Yıllık Dut Ağacında İnsan Figürü Görüntüsü

Haberler

Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan yaklaşık 300 yıllık dut ağacı, gövdesindeki derin yarıklarla yere oturmuş bir insan figürünü andırıyor. Bu ilginç doğal oluşum, hem mahallelinin hem de ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaklaşık 300 yıllık olduğu belirtilen devasa dut ağacının gövdesinde zamanla oluşan derin yarıklar, yere oturmuş ve başını eğmiş bir insan figürünü andırıyor.

Oltu ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 300 yıllık dut ağacının gövdesinde oluşan insan silueti, görenleri hem şaşırtıyor hem de hayran bırakıyor. Devasa dut ağacının gövdesinde yıllar içinde oluşan derin yarıklar yere oturmuş ve başını eğmiş bir insan figürünü andırıyor. Bu görüntü, mahallelinin yanı sıra bölgeyi ziyaret eden doğa tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Arıtaş Mahallesi Muhtarı Halil Bektaş, ağacın geçmişinin oldukça eskiye dayandığını belirterek, "Bu dut ağacı yaklaşık 300 yıllık. Zamanla gövdesinde oluşan yarıklar, gerçekten dikkat çekici bir şekil almış. İlk bakıldığında sanki biri ağacın içine oturmuş ve başını eğmiş gibi duruyor. Çok ilginç bir görüntü. Mahalleli olarak biz de her baktığımızda şaşırıyoruz" dedi.

Mahalleli ve ziyaretçiler, bu doğal oluşumun korunması ve tanıtılması gerektiğini belirtti. Sosyal medyada da paylaşılan görüntü yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
