3. sınıf öğrencisi, boğazına üzüm kaçan arkadaşını Heimlich manevrası ile kurtardı

Amerika'da üçüncü sınıf öğrencisinden kahramanca hareket: üzüm boğazına takılan arkadaşını kurtardı.

Cesur bir üçüncü sınıf öğrencisinin, sınıf arkadaşını üzümden boğulmaktan kurtardığı kahramanca an kameralara yansıdı.

Sekiz yaşındaki Thomas Conley, Arizona'nın Mesa kentindeki Porter İlkokulu'nun kafeteryasında Isaiah Rodriguez'in yanında otururken bir şeylerin çok yanlış gittiğini fark etti.

Conley 12News'e, "Ağladığını duydum ve ne olduğunu sordum. İlk başta ne yaptığını anlayamadım" dedi.

"Ama sonunda boğulduğunu fark ettim ve Heimlich manevrası yapmaya karar verdim."

Thomas, yetişkinler bile durumun farkına varamadan tereddüt etmeden harekete geçti ve üzümden boğulmak üzere olan sınıf arkadaşını hayat kurtarıcı Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Conley, "Çünkü Isaiah'ın ölmesini istemedim" diye açıkladı.

Porter İlkokulu Müdürü Kathy Ray, olayı ancak Isaiah'ın annesi kamera görüntülerini görmek istediğinde öğrendi.

Ray gördüklerinden şok oldu - özellikle de yedi yıl önce aynı kafeteryada bir öğrencinin boğularak hayatını kaybetmesinin ardından bu olay onu derinden etkiledi.

"İzlemeye devam etmek zorunda kaldım, inanılmazdı," dedi. "Çok duygusaldı çünkü bundan yedi yıl önce, neredeyse aynı güne denk gelen bir zamanda, kafeteryamızda boğulan özel gereksinimli bir öğrencimizi kaybetmiştik."

Thomas o gün her zamanki yerinde bile oturmuyordu - ancak orada bulunması Isaiah için hayat kurtarıcı oldu.

Ayrıca, olay tesadüfen Conley'nin annesiyle birinin boğulması durumunda ne yapılması gerektiğini konuştukları günün ertesinde gerçekleşti.

Ray, Conley'nin annesinin söylediğini hatırlayarak, "Dün akşam yemek masasında üzümden boğulmanın ne kadar kolay olduğu hakkında konuşuyorduk" dedi. "Ve bu gerçekten tüylerimi diken diken etti."

Cesur üçüncü sınıf öğrencisi şimdi bir kahraman olarak anılıyor. Salı günü okulda düzenlenen törende yerel itfaiyeciler Conley'i tebrik etmeye geldi.

Mesa İtfaiye Departmanı, "kahramanca davranışları" için genç çocuğa takdir belgesi verdi.

Thomas kalabalığa sadece, "Birine yardım etmekten korkmamalısınız" dedi.