Yarın okullar tatil olacak mı? 18 Şubat'ta okullar tatil olacak mı? Kar tatili ile ilgili son dakika açıklaması

Yarın okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. 18 Şubat'ta okulların tatil olduğu iller hakkında açıklamalar valilikte tarafından yapılıyor. Son dakika açıklamasında İstanbul Valisi Yerlikaya, kar ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı. Yarın okullar tatil olacak mı? 18 Şubat'ta okullar tatil olacak mı?

Kar tatili haberleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kar yağışının devam etmesinin ardından yarın okullar tatil mi sorusu gündemde yer alıyor. Valilikler tarafından kar tatili ile ilgili açıklamalar yapılıyor. Kocaeli Valisi Serdar Yavuz, yoğun kar yağışı sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitimin 19 Şubat Cuma gününe kadar ara verildiğini duyurdu. Son dakika açıklaması ise İstanbul'dan geldi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir.'' açıklamasında bulundu.

Kocaeli'de yüz yüze eğitim yoğun kar yağışı sebebiyle 17 Şubat Çarşamba Günü'ne kadar ertelenmişti. Kocaeli Valisi Serdar Yavuz, yoğun kar yağışı sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitimin 19 Şubat Cuma gününe kadar ara verildiğini açıkladı.

BARTIN'DA DA TATİL OLACAK

Bartın'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 3 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarının meteorolojiden alınan hava tahmin raporlarına göre sürmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 17-18-19 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verildiği, il ve ilçe merkezindeki anaokulu, anasınıfı ve rehabilitasyon merkezlerinin alınan kararın dışında olduğu kaydedildi.

Konya, Sinop, Yozgat, Trabzon, Giresun ve Niğde'nin de içerisinde bulunduğu bazı illerde de 17 Şubat'ta yüz yüze eğitime ara verilmişti.

PERŞEMBE GÜNÜ KAR YAĞACAK MI?

Perşembe günü kar yağışının azalacağını ama soğuk havanın etkisiyle don olaylarının artacağına dikkat çeken Meteorolog Dr. Güven Özdemir, "Perşembe gününden itibaren yurdun genelinde İç Anadolu Marmara ve Doğu Anadolu'ya doğru soğuk hava iyice etkisini artıracak. Yüksek basınç sistemine girdiğinden dolayı maalesef don olayı etkili bir şekilde kendini gösterecek. İstanbul'da deniz kenarında olan kısımlar pek don olmayacak ama yüksek kesimlere doğru özellikle sabah saatlerinde trafiğe çıkacak olanlar çok dikkatli olsun. Mümkün olduğu kadar bu hafta işi olmayanlar araçları ile çıkmasınlar. Lastikleri de iyi değilse kayma olayı çok fazla olacaktır" diye konuştu.

"KAR PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN YURDU TERK EDECEK"

Özdemir, "Kar perşembe gününden itibaren yurdu terk edecek. Çok az da olsa lokal olarak görülebilir ama soğuk hava etkili olacak. Bu akşamdan itibaren sıcaklıklar düşmeye başlıyor. Kar yağışı devam ediyor. Çarşamba günü öğleden sonra ve perşembe günü artık kar yağışı etkisini kaybedecek bu sefer soğuk hava etkili olacak don olayı görülecek" dedi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İstanbullular, kar ve buzlanma nedeniyle; bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir. Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım."

Valilikten yapılan açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre gece saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don beklendiği bilgisi verilerek, vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

Avrupa yakasında hafif olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmininin anımsatıldığı açıklamada, yarın ise havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olması beklendiği bildirildi.

Kentte cuma günü ise havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca bu gece ve yarın sabah buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla karşılaşılabileceği ifade edildi.

ŞİLE'DE 70 CM'LİK KAR KALINLIĞI ÖLÇÜLDÜ

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Şile'de kar kalınlığının 70 cm ölçüldüğünü açıkladı.

AKOM'dan kar yağışıyla ilgili yazılı açıklama şu şekilde:

"Öğle saatlerinden itibaren hafifleyen "deniz etkisi kar" (DEK) yağışının, rüzgarın güneyli yönlere dönmesiyle birlikte, akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde Marmara bölgesine gelen yeni bir alçak basınç sisteminin etkisiyle karla karışık yağmur, yer yer kar yağışı yaşanabileceği de tahmin ediliyor. Sistemin hafta sonu bölgeyi terk edip sıcaklıkların mevsim normallerine yükselmesi de tahminler arasında. Dün İstanbul'da öğle saatlerinde mola veren kuvvetli kar yağışı geçişleri, bugün sabah erken saatlerinden 05.00 itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle beraber tekrar etkili oldu. Peş peşe gelen hava kütleleri, İstanbul'un her iki yakasında yoğun kar yağışına neden olurken kent genelinde mevcut kar kalınlığına ilave 5-10 cm aralığında kar birikintisi ölçüldü. DEK etkisiyle kısa sürede yanan ani kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde trafikte bazı aksaklıklar yaşanırken, İBB ekipleri ihbar gelen yerlere müdahale etti, trafik akışını sağladı. Özellikle Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde trafikte aksamalar meydana geldi.

Şile'nin Darlık ve Ağva mevkilerinde 60-70 cm'e ulaştı. Kent diğer bölgelerinde ise kar kalınlığı; Hadımköy'de 40 cm, Beykoz'da 35, Şişli'de 30 cm, Arnavutköy'de 30 cm olarak ölçüldü.

DEK yağışlarının en önemli etkisi kütlelerin geçiş yaptığı yerlerde, hızla hava sıcaklığını düşürerek kar yağışının zemine yapışmasını sağlamasıdır. Ayrıca yukarı hava sıcaklığının düşük olması (-30°C) ve deniz sıcaklığının yüksek olmasından (10°C) kaynaklanan sıcaklık farkı kararsızlık oluşturmakta bu nedenle gök gürültülü kar yağışı görülebilmektedir. Gök gürültülü kar yağışı etkili olduğu bölgede çok kısa sürede kar birikintisi oluşturmaktadır."