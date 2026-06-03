Haberler

Samsun'da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı oluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir geri dönüşüm firmasına düzenlenen silahlı saldırıda, mermilerin isabet ettiği kimyasal depolardan sızıntı meydana geldi. Olayda hafif etkilenen 6 polis taburcu edilirken, saldırgan U.G. yakalandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı meydana geldi.

İlçedeki 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm firmasına, başka bir iş yerinden U.G. tarafından pek çok kez silahla ateş edildi.

Mermiler, geri dönüşüm firmasındaki kimyasal karışımlı solvent-tiner dolu 1 tonluk 4 depoya isabet etti. Delinen depolardan iş yerine kimyasal madde akmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ve polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada kimyasal sızıntıdan hafif şekilde etkilenen 6 polis, kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Olayın ardından araçla bölgeden ayrılan U.G. ise Canik ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan olayın mülk sahibi-kiracı anlaşmazlığı nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
Trump bu hafta sonunu işaret etti: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti

Anlaşma an meselesi, İran en önemli şartından vazgeçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı

''Galatasaraylılar dalga geçer gibi camiamıza 19,05 lira bağış yaptı''
CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan istifa etti

CHP'li Başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar! Şarjör bitene kadar ateş etti
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü

Ukrayna'daki askeri kayıp ortaya çıktı! Doğruysa Putin için facia
Beşiktaş'tan ayrılan Serkan Reçber, Amedspor'a imza attı

Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz Amedspor'a imza attı
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş

Kanlı saldırıda yeni detaylar! Cinayeti adım adım planlamış