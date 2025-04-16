Yargı Paketi İnfaz Düzenlemesi kapsamında cezaevlerinden tahliye edilecek mahkûmlarla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Türkiye genelindeki cezaevlerinin kapasitesinin aşılması üzerine harekete geçen Adalet Bakanlığı, yeni infaz düzenlemesiyle hem mahkûmların durumuna çözüm getirmeyi hem de cezaların infazında daha etkin bir sistem oluşturmayı hedefliyor. Peki, Yargı Paketi İnfaz Düzenlemesi'nde son durum nedir? 55 bin hükümlüye tahliye!

YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ'NDE SON DURUM NEDİR?

Yargı Paketi İnfaz Düzenlemesi kapsamında yapılacak değişiklikler, Türkiye'deki ceza infaz sistemine yeni bir soluk getirecek. Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı bu 9. Yargı Paketi, özellikle denetimli serbestlik süresinde yapılacak değişikliklerle dikkat çekiyor.

Yeni düzenlemeyle, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş olan hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 3 yıl erkene çekilecek. Böylece, belirli şartları karşılayan yaklaşık 55 bin kişi cezaevlerinden tahliye edilebilecek.

Yargı Paketi İnfaz Düzenlemesi ayrıca mükerrer suçlardan ceza alanlara da kolaylık sağlayacak. Cezasının tamamını (4/4'ünü) çeken mükerrer suçluların da tahliyesi mümkün olabilecek. Ancak, terör suçları ve özel düzenleme kapsamına girmeyen suçlar bu kapsam dışında tutuluyor.

Hasta tutuklularla ilgili özel düzenlemeler de infaz düzenlemesinde yer alacak. Özellikle yaşlı, ağır hasta ve cezasının infazı mümkün olmayan tutukluların durumları yeniden değerlendirilecek. Bu da infaz sisteminin insani yönünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

TBMM'nin yaz tatiline girmeden önce yasalaşması planlanan bu paket, 2025 yılı içinde yürürlüğe girebilir. Yargı Paketi İnfaz Düzenlemesi ile cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılması ve infazın daha adil hale getirilmesi hedefleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

10. YARGI PAKETİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Meclis'e sunulması beklenen 10. Yargı Paketi ile birlikte infaz düzenlemesi de gündeme geliyor. Taslak çalışmalarda öne çıkan başlıklar şunlar:

Denetimli serbestlik süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak

Cezanın 1/2'si yerine 1/5'ini cezaevinde geçirme uygulaması

2 yıl ve altı hapis cezaları için infaz esnekliği ve alternatif yaptırımlar

Adli para cezasına çevrilebilecek suçlarda yeni uygulamalar

Bu düzenlemeyle birlikte örneğin 1 yıl hapis cezası alan biri sadece 2,5 ay, 6 ay ceza alan biri ise yaklaşık 1 ay cezaevinde kalacak.

İNFAZ DÜZENLEMESİ HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK?

Yeni infaz düzenlemesinin, yalnızca hafif ve adli nitelikli suçları kapsaması bekleniyor. Kapsam dışı kalacak ağır suçlar ise şu şekilde sıralanıyor:

Terör suçları

Cinsel saldırı ve çocuk istismarı

Kadına yönelik şiddet

Uyuşturucu ticareti

Düzenlemeden özellikle hafif suçlardan hüküm giymiş olanlar ile cezasının son dönemine gelenler yararlanabilecek.