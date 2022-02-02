Yargı'nın sevilen oyuncusu Uğur Aslan, sete ziyarete gelen büyük kızıyla fotoğrafını paylaştı
- Güncelleme:
Her bölümü büyük bir hayranlıkla izlenen Yargı dizisinde Eren Komiser rolünü canlandıran Uğur Aslan, sosyal medya hesabından büyük kızıyla fotoğrafını paylaştı. Boyu kadar kızının olmasıyla şaşkına çeviren oyuncu, paylaşımına da "İlk göz ağrım sete ziyarete gelmiş" notunu yazdı.
Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen ve başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin Eren Komiser'i Uğur Aslan, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Dizinin senaristi Sema Ergenekon ile evli olan 3 çocuk babası Aslan, büyük kızıyla fotoğrafını paylaştı.
BÜYÜK KIZI SETE ZİYARETE GELDİ
Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan ve sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Aslan, Instagram hesabından kendisini görmek için sete gelen kızı Asya ile fotoğrafını paylaştı. Instagram'da 845 bin takipçisi bulunan oyuncu, paylaşımına "İlk göz ağrım kızım gelmiş sete ziyaretime" notunu yazdı.