Yaren leylek yavrularını doludan korumak için kendini siper etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaren leylek yavrularını doludan korumak için kendini siper etti

İhlas Haber Ajansı / Alper Tüydeş - Haberler | Güncel

Yaren leylek yavrularını doludan korumak için kendini siper etti Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat Mahallesinde bir balıkçı ile kurduğu dostlukla adından sıkça söz ettiren Yaren Leylek bu kez yağmur ve dolu yağışı sırasında yavrularını korumak için sarf etti çaba ile yürekleri fethetti.

Yaren leylek yavrularını doludan korumak için kendini siper etti

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat Mahallesinde bir balıkçı ile kurduğu dostlukla adından sıkça söz ettiren Yaren Leylek bu kez yağmur ve dolu yağışı sırasında yavrularını korumak için sarf etti çaba ile yürekleri fethetti. Leyleğin yağmur başlamadan hemen önce yavrularını korumaya geçmesi ve ayakları ile onlara dokunarak uyarması dikkatlerden kaçmadı.

O anları sosyal medyada paylaşan Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Aniden bastıran yağmurun şiddetini tam zamanında fark ederek korumaya geçen cefalı Yaren Leylek. Sağanak bir anda doluya çevirince bu kez yavrularını korumak için kendini siper ediyor. Yavruların hepsi sapa sağlam. Ebeveynleri de öyle. Bu izlediğiniz doğada baş ettikleri türlü zorluklardan yalnızca biri ve görüyorsunuz ne kadar zorlanıyorlar. Ayrıca şu yuvadan yavru atma meselesi yüzünden leyleklere cani gözüyle bakan güruh burada mı?" ifadeleriyle paylaştı.

Görüntülerde yağmurun başlamasına saniyeler varken Yaren Leylek yavrularını korumak için hareketleniyor. Bu esnada ayaklarıyla tüm yavrulara dokunan Yaren Leylek daha sonra hızlanacak yağmurdan yavrularını korumak için kanatlarıyla onları kapatıyor. Kısa sürede şiddetli yağış doluya dönünce leylek bu kez kendini adeta yavrularına karşı siper ediyor. Sosyal Medyada görüntüler büyük ses getirirken leyleklerin cefası ise kullanıcıların yorumlarında sıkça dile geldi.

Bursa'nın Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'ta balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla gönülleri feth eden ve her yıl bahar göçünden döner dönmez Balıkçı Adem Yılmaz ile göle balık tutmaya çıkan Yaren Leylek'in yuvası 2 yıldır Karacabey Belediyesi tarafından kurulan kamera ile 7/24 izleniyordu. Canlı yayın ayrıca Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri vatandaşlara tarafından da ücretsiz olarak www.yarenleylek.com ve www.storkyaren.com adreslerinden izlenebiliyor.Belediye Başkanı Ali Özkan bu yıl Yaren Leylek'in yavrularına verici takarak muhtemel göç rotalarını ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Yaren leylek yavrularını doludan korumak için kendini siper etti
Yaren leylek yavrularını doludan korumak için kendini siper etti
Yaren leylek yavrularını doludan korumak için kendini siper etti
Yaren leylek yavrularını doludan korumak için kendini siper etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Tüydeş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Bergen Emel Sayın Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaren leylek yavrularını doludan korumak için kendini siper etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 22:45:25. #1.16#

title