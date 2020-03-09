Yamaha yeni modelleri ile Motobıke 2020 fuarı'nın yıldızı oldu Motobike İstanbul 2020, 20-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde motosiklet severleri ağırlıyor.

800 m2 alanda fuarın en gözde standı ile yeni modellerini görücüye çıkaran Yamaha, 44 adet motosiklet ve zengin aksesuar çeşitleri ile ilgi odağı oldu. Yamaha müziğin canlı performans sergilediği stantta Dünya Süper Sport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden ve 2020'de Pata Yamaha takımıyla birlikte yarışacak olan Toprak Razgatlıoğlu ve Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil edecek Bahattin Sofuoğlu motosiklet tutkunlarıyla buluştu.

Kando felsefesi ile etkileyici tasarımlar ve öncü teknolojiler geliştirmeye odaklanan Yamaha, 2020 yılında da yeni projeleri ve modelleri ile sektörü heyecanlandırmaya devam ediyor. Yeni Tricity 300, ile yenilenen Tracer 700 ve MT-25'in yanı sıra TMAX Tech MAX, FJR 1300AE Ultimate Edition'ı ilk kez Motobike'da görücüye çıkaran Yamaha yoğun ilgi ile karşılaştı. Yeni aksesuarları ve modelleri ile sektörde iddiasını sürdüren marka, 2020 yılı yaklaşımını 'müşteriye yeni deneyimler sunarak sanatsal bir yaklaşımla yaşamını zenginleştirmek' olarak belirledi.

Değişen müşteri ihtiyaçlarına göre farklılaşacağız...

Yeni projeler ile 2020 yılında yeni hedeflere odaklandıklarını ifade eden Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever 'üründen hizmet ve projelere yaptığımız her şey Kando felsefesine dayalıdır. Yamaha olarak bu felsefeyi benimsememizdeki amaç, tüm dünyada insanların yaşamını zenginleştiren sınırsız heyecan ve derin bir tatmin duygusu yaratma arzusudur. 2019 yılında sektörde fark yaratan, geliştiren ve yeni kullanıcıları sektöre kazandıran etkileyici hizmetler ve projeler gerçekleştirdik. Müşterilerimize satın alma anından satış sonrası hizmetlere kadar eşsiz deneyim yaşatmaya yönelik başlattığımız "Kurumsal Dönüşüm Projesi" VI'ı büyük oranında tamamladık. 2020 yılında yenilikçi yaklaşımlarla bayi ve müşteri tarafında hizmetlerimizi geliştirmeye ve iyileştirmeye daha fazla yöneleceğiz. Müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde belirleyip, iyi takip ederek ve ne istediğini önceden alarak maksimum hizmeti sunmaya odaklanacağız. 2020 yılı yaklaşımımız 'müşteriye yeni deneyimler sunarak sanatsal bir yaklaşımla yaşamını zenginleştirmek' şeklinde. Bu yaklaşım, aslında üründen hizmete, yeni modellerden proje ve yatırımlara çok büyük bir vaadi ortaya koyuyor. Yamaha Motor Türkiye olarak yeni ürün ve modellerimiz, duygulara dokunan hizmet yaklaşımımız ve projelerimizle 2020 yılında da iddialıyız. Gurur duyduğumuz mirasımızla, teknik kusursuzluğun, bestecilerin ve sanatçıların gösterdiği duygusal ifadenin birleşimini koruyoruz. Kando'nun mihenk taşı olan bu konsepte 'Mühendislik Sanatı' diyoruz.' dedi.

2019 yılında yasal mevzuatlar ve vergi uygulamaları nedeniyle müşteri talebinde %7'lik bir düşüş yaşandı. Sektördeki bu daralma ne yazık ki beklenenden fazla oldu. 250 cc altı modellere uygulanan koruma politikası, pazarın gelişmesini ve sunulan ürünlerin çeşitliliğini kısıtlıyor. 2019 yılında Türkiye'deki motosiklet kullanıcıları daha düşük segment ürünlere yöneldi, 250cc altı ve özellikle 50cc ürünlere bir talep kayması yaşandı. Yamaha, Kando felsefesi doğrultusunda en iyi deneyimi sunma arzusu ile pazarın ihtiyaçlarına yönelik ürünleri müşterileri ile buluşturdu.Tüm segmentlerde pazar payları ve satış adetlerinde artış sağlayan Yamaha, 2019 yılını yaklaşık %40 büyüme ve 14 bin adetlik satışla kapattı. Türkiye'de %9'luk pazar payına sahip olan marka, adet bazında 4, ciro bazında 2. sırada yer alıyor. Orta segmentte pazarı domine eden Yamaha, % 60'lık pazar payına sahip, satılan her 10 motosikletten 6'sı Yamaha marka... 2019 yılında pazar % 7 küçüldü, 200 bin adet satış 150 bine düştü. Pazar büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyar TL.

Yamaha güvencesi ile sektörde fark yaratan hizmet ve projeler

Yenilikçi çözümlerle tüketici ihtiyaçlarına doğru odaklanarak müşterileriyle sürdürülebilir ilişkiler kurmayı hedefleyen Yamaha garantiden, kasko ve finansman fırsatlarına kadar birçok hizmeti marka çatısı altında topluyor. Motosiklet severlerin tutkularını sınırsız kilometre güvencesine alarak uzatılmış Yamaha Garantisi hizmeti ile standart fabrika garantisini 5 yıla kadar uzatma imkanı sunuyor. Ayrıca Yamaha Finans hizmeti ile satın alma süreçlerinde müşteriye kolaylık sağlayacak finansman destekleri ile uygun finansman fırsatları sunarak satın alma süreçlerinde müşterisinin yanında oluyor. Yamaha Kasko ise esnek koşullarda avantajlı kasko seçenekleri ve rekabetçi fiyatlarıyla geniş kapsamlı koruma sağlıyor.

Kenan Sofuoğlu 'ilk yılımızda dünya pistlerine başarılı gençler kazandırdık'

Motobike 2020 Fuarında Yamaha standında açıklama yapan Dünya Süper Sport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu 'Motosiklete ilgi her geçen yıl artıyor. Geçen yıl Yamaha Motor Türkiye ile birlikte başlattığımız bLU cRU 'Yeni Nesil Yarışçı Yetiştirme Programı' ilk yılını başarı ile tamamladı. Çok büyük bir ilgi ile karşılaştık. Yaptığımız projelerin sonuçları iyi, ilgi yoğun olunca daha fazla motive oluyoruz. Böyle bir projeyi Yamaha'nın destekliyor olması gençlerin dünya pistlerinde yarışabilmeleri açısından çok önemli bir fırsat. Yamaha'nın verdiği destek sayesinde bir Türk sporcu dünya pistlerinde yarışma fırsatı buldu. Bu spora destek veren herkesin yanındayım ve genç yeteneklere sahip çıktığı için Yamaha'ya özellikle teşekkür etmek istiyorum .Biz sektörü geliştirmeye, yeni projeler ile gençlerin ilgisini artırmaya devam edeceğiz. 2020 yılından umutluyuz. Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele edecek ve 2020'de Pata Yamaha takımıyla birlikte yarışacak olan Toprak Razgatlıoğlu ve Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Bahattin Sofuoğlu'ndan başarılı dereceler bekliyoruz' dedi.

Yamaha genç yeteneklerin yanında olmaya devam edecek

İlk yılında dünya pistlerinde yarışacak yeni bir yarışçı kazandıran Yamaha Motor'un yeni nesil yarışçı yetiştirme programı bLU cRU, 2020 yılında da yetenek arayışına devam ediyor. 2019 yılında yaklaşık 700 gencin başvurduğu program kapsamında, 72 genç Yamaha'dan uluslararası standartlarda eğitim alma fırsatı yakaladı. Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever, 2020'de de devam edecek olan bLU cRU projesi ile ilgili 'Yarışmak DNA'mızda var. Biz 70 yıldır Yamaha olarak sınıfının en hızlı motosikletlerini üretip, yarışlar kazanıyoruz. Artık bu heyecanımızı genç yeteneklerle paylaşarak hayallerine dokunma fırsatı sunuyoruz. Dünya Şampiyonu yarışçılarla bir araya getirip, piste çıkmalarına, bu alanda eğitim almalarına destek oluyoruz. Bu gençler arasından başarılı olanlara uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil etmeye kadar gidecek yolun kapılarını açıyoruz.' dedi.

Yeni Tracer 700 Sport Touring sınıfında çığır açacak

Teknolojisi ve cesur tasarımıyla uzun mesafeli yolculuklarda konforlu bir sürüş keyfi sunan Tracer 700, yenilenen tasarımıyla ilk kez Motobike'da meraklıları ile buluşacak. Sport Touring motosikletleri ailesine ait Tracer 700, dinamik bir yeni görünüm, sınıfındaki en iyi güç/ağırlık oranı, iyileştirilmiş ergonomi ve genel olarak daha yüksek donanım seviyesi ile geliştirildi. 689 cc 2 silindirli CP2 motorun ilk Euro5 modelinden güç alan 2020 modeli, sport tourer konseptinde çığır açmaya hazırlanıyor.

Gelmiş geçmiş en agresif MT geliyor

İlk olarak 2013 yılında piyasaya sürülen Hyper Naked segmentine ait ikonik MT-09, 2020 model MT-25 ile birlikte radikal ve agresif yeni görünümüne kavuşuyor. Gelişmiş yeni teknolojilerin sağladığı avantajlar ve daha yüksek teknik özellikler ile daha güçlü hale gelen MT-25, yırtıcı bir görünüm veren ve damarlarındaki saf MT DNA'sını vurgulayan eğimli çift gözlü sinyal lambalarına sahip olan agresif yeni yüzü sayesinde gelmiş geçmiş en güçlü MT olarak dikkat çekiyor. Bu yeni nesil Hyper Naked'ın kalbinde, sınıfının en gelişmiş motorlarından biri olup, bazı tek silindirli modellere kıyasla daha düşük devirde çok daha yumuşak bir his sunan dengeli 2 silindirli bir yapılandırmaya sahiptir.

En yüksek performanslı sportif scooter: TMAX Tech MAX

Sınırları sürekli olarak zorlayan ve en yüksek müşteri beklentilerini bile aşan Yamaha, sınıfında lider sportif scooter TMAX Tech MAX'i daha yüksek performansla donatıyor. Daha güçlü hızlanma kabiliyeti sunan yüksek hacimli 560 cc motordan güç alan ve dinamik ve çevik yeni gövde tasarımına sahip 2020 TMAX, motosiklet tarzı hız ve yol tutuşu sunan, üstün esneklik ve kullanıcı dostu çalışma özellikleri olan, en yüksek performanslı sportif scooter olarak dikkat çekiyor. Sportif scooter segmentindeki tüm modeller arasında en yüksek standart donanımları sunan TMAX Tech MAX performans, statü, yol tutuşu, sürüş kalitesi ve işlev açısından en iyisini isteyen sürücüleri hedefliyor. Elektrikli ayarlanabilir ön cam, hız sabitleyici, ısıtmalı elcikler ve sele, ayarlanabilir arka süspansiyon ile TMAX Tech MAX ile her yolculuk daha konforlu hale geliyor.

Tricity 300: Şehirdeki En İyi Ulaşım Çözümü

Urban Mobility dünyasının öncü markası Yamaha, ilk olarak 2014 yılında piyasaya sürülen Tricity 125'den sonra 2020'de yeni Tricity 300'ü piyasaya sunuyor. Trafik yoğunluğunun artması, yüksek ulaşım maliyetleri, pahalı otoparklar ve birçok şehirde yeni gelen ek sürüş ücretleri ile birlikte, günlük ulaşımı otomobil ile yapmak gittikçe daha zor ve maliyetli hale geliyor. Artık birçok kişi için şehir merkezine kişisel araçları ile girmek uygulanabilir bir seçenek değil. Yüksek maliyetlerin yanı sıra, otomobil ile yapılan günlük yolculuklar zamanın da boşa harcanmasına neden oluyor.

Yeni tasarımda üstün bir çeviklik sunan hafif şasiye odaklanan Yamaha tasarımcıları, Tricity 300 ile iki veya üç tekerlekli araç deneyimi olmayan veya çok az deneyimi olan yeni nesil sürücülere hitap ediyor.

FJR 1300AE Ultimate Edition: Efsanevi motosiklete saygı duruşu

Touring modellerinde mükemmellik açısından standartları belirleyen ve en iyi yüksek kapasiteli sport tourer modeli haline gelen FJR, özel bir boya ve çeşitli üst düzey özelliklere sahip olan iki adet yeni 2020 yılı modeli ile sınıfındaki en kaliteli, heyecan verici deneyimi sunuyor. EU5'in devreye alınması nedeniyle, Yamaha efsanevi motosikletinin son nesli olan FJR1300AE Ultimate Edition'ı piyasaya sürüyor ve çıkışından neredeyse 20 yıl sonra bu efsanevi motosiklete saygı duruşunda bulunuyor.

FJR sürücüleri, bu yüksek donanımlı motosikletin sportif ancak asla eskimeyen tarzını benimseyen deneyimli sürücülerdir. Yamaha'nın tasarım ekibi de yeni Ultimate Edition renk düzeni ile motosikletin övgüyü hak eden özel karakterini korumak için özen gösteriyor. Karenajlar amaca uygun tourer görüntüsünü güçlendiren ve motosikletin aerodinamik hatlarını vurgulayan özel bir siyah renge boyanıyor. 25 litrelik yakıt deposunun önünden arkasına devam eden kalın altın rengi şerit ise etkileyici görüntüye katkıda bulunuyor. FJR logolu ve altın renkli hafif üç kollu alaşımlı jantlar, Ultimate Edition modellerine efsanevi statüsünü mükemmel bir şekilde aktaran özel ve dramatik bir görünüm katıyor.

Kaynak: Bültenler