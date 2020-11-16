Yalnızlık sözleri 2020: Yalnızlık ile ilgili sözler nelerdir? En iyi yalnızlıkla ilgili sözler, yalnızlık içeren mesajlar, kısa yalnızlık sözleri!

Yalnızlıkla ilgili sözler çok araştırılıyor. Sizler için en iyi yalnızlık içeren sözleri derledik. Peki yalnızlık sözleri nelerdir, en iyi yalnızlık mesajları hangileridir? Kısa yalnızlık sözleri, 2020 yalnızlık sözleri, yalnızlığa dair sözler... Tamamı haberimizde.

Yalnızlık bazen iyi bazen kötü olabiliyor. İnsan ihanete uğradığı zaman, aldatıldığı zaman yalnız kalmak istiyor. Yalnızlık ifade eden mesajlara aşağıdan ulaşabilir ve duygularınızı başkalarına yansıtabilirsiniz. Peki yanlızlık sözleri nelerdir? En etkili yalnızlık mesajları nelerdir? En etkili yalnızlıkla alakalı sözler nelerdir?

YALNIZLIK SÖZLERİ

- Sensizliğe alıştım alışmasına da. Birde şu kör olası yalnızlık olmasa.

- Utanırım, söyleyemem yaşadığımı, yalnızlığı, kelimeler yetmiyor ki, bu mu sevda dedikleri.

- Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur.

- Hatırla sevgili; beni nasılda bırakıp gitmiştin! Sen yokken ben yalnızlıkla tanıştım.

- Belki de adam gibi sevenlerin aldığı bir ödüldür, yalnızlık.

- Şerefsizliğin kol gezdiği ortamlarda olmaktansa, yalnız kalmaktan asla korkmayın. Zira çevrenizde ne yalancı insanlar, ne vefasız dostlar olacaktır. Safkan yalnızlığınızla, baş başa kalacaksınızdır.

- Kibrin en kesin tedavisi, yalnızlıktır. (Thomas Wolfe)

- Vücut bulmuş her ruh yalnızlığa mahkumdur. (Aldous Huxley)

- Gecenin ıssız karanlığında ümitlerimin tükendiği anda tek kişi istiyorum yalnızlığıma.

- Kendini gösterdi pustu yalnızlık, söylendi söylendi sustu yalnızlık, suskunluğunun en haklı cezası içimde suçlu mahpustu yalnızlık.

Yalnızlık sözleri

- Ne zaman düş görsem, gözlerim korkuyla açılıyor. Hayallerim yıkık dökük, yarım kalıyor. Uzattığım eller hep boşlukta. Ve gözlerimden, iki damla yaş süzülüyor bu yalnızlıkta.

- Sana koşar adım gelirken bitirdim ben yollarda günleri. Sen ise, ayrılıp giderken bitirdin benim ömrümü.

- Dürüst insanların fazla arkadaşı, dostu olmaz, Çünkü yalakalık yapmayın bilmezler.

- Kaliteli yalnızlık, sahte kalabalıktan her zaman daha iyidir.

- Yalnızlık ne mavi derinlikleri olan denizlerde nede sıcak çöllerde olmaktır, yalnızlık bu şehirde sana ulaşamamaktır unutmuş mudur diye hep hatırlamaktır.

- İnsan bekler, bekler, bekler, şakakları zonklayana denk düşünür, düşünür, düşünür. Hiçbir şey olmaz. İnsan yalnız kalır.

- Nice insanlar gördüm kalpleri bomboş ama mutlu, çok az insanlar gördüm kalpleri sevgiyle dolu ama aşk ateşiyle yanıp kavrulan, hüzünlü ve mutsuz...

- Biriyle mutsuz olmaktansa yalnız başına mutlu olmak iyidir.

- Yalnız, biri olsun isterken. Yalnız biri oldum istemeden.

- Yalnızlığımın başladığı yerde, korkularım bitmiş demektir.

- Bir insan en olmadık şeylere dahi gülebiliyorsa, yalnızdır.

- Bir çiçeğin açması için sebepler olmalı. Bir insanında yaşaması için sebepler. Yalnızlığın acısını tatmış olsaydı. Acaba hiç terk edip gider miydi terk edip gidenler?

YALNIZLIK İLE İLGİLİ SÖZLER

- Bir insan en olmadık şeylere dahi gülebiliyorsa yalnızdır.

- Bakma gözlerimden yaşlar süzülüp ağlamadığıma. Nasır tutmuş gözlerim artık ağlamaktan. Akan yaşlar yanaklarımdan değil, yüreğime doğru süzülür artık. Kaç kelimeyle, hangi ansiklopedi ile anlatılır ki bu yalnızlık.

- İnsanlardan bunaldıkça, duygularım netleşiyor.

- Bakmayın etrafımda çok insan dolandığına... Sırılsıklam yalnızım aslında!

- Sana en muhtaç olduğum şu anda gel. Yaşamak olsan da gel, ölüm olsan da gel!

- Nezaketen yaşıyor, her gece ölüyor, durmadan yürüyor, çayı çok seviyor ve giderek yalnızlaşıyoruz.

- Bir insan en olmadık şeylere dahi gülebiliyorsa yalnızdır.

- Kalbin gerçek, derin barışı ve tüm ruhun huzuru sadece yalnızlıkta bulunur.

- Yalnızlığım hiç kimseyi yanıltmasın, unutmayın ki zirve tek kişiliktir.

- Yalnızlık ne mavi derinlikleri olan denizlerde nede sıcak çöllerde olmaktır, yalnızlık bu şehirde sana ulaşamamaktır.

- İnsan yalnızlığını en çok yanındaymış davrananlardan öğrenir!

- Hayatta en iyi pozu yalnızlar verir.

- Yalnızlık, cahil kişilerle oturmaktan daha hayırlıdır.

- Etrafımdaki herkesin birer yalandan ibaret olduğunu biliyorum.

- Bu yüzden yalnızlığımı seviyorum.

- Ön yargınızın yarattığı yalnızlıkla baş başa kaldınız. Şimdi çıldırın!

- Havalar soğuduğunda gölge veren ağaçlar unutulur.

- Yalnızlık, en içimizdedir. (Oruç Arouba)

- Yalnızlıktan korksaydım eğer, lafımı esirgerdim.

- Birbirinden uzak esen iki ayrı rüzgarız biz. Birbirimizden habersiz, farklı diyarlara gideriz. Kavuşmamız imkansız, yalnızlık kaçınılmaz. Her şey olur da bir biz olamayız biz.

- Onca kalabalığa rağmen, bu nasıl bir yalnızlık!

- Kendimizle konuştuk hep. Sessizce, kimsesizce.

- Yalnızım diye üzülme! Zaten insan doğarken de, ölürken de yalnızdır...

- Yalnızım hem de bir zamanlar senin yalnız olduğun benim fark etmediğim gibi, yalnızım ve çaresiz.

- Susuyorum, aslında söyleyecek o kadar çok sözüm var ki ama anlatamıyorum kimseye korkuyorum işte daha çok yalnız kalırım diye.

- Yalnızlık diş ağrısına benzer sancısı gece başlar.

RESİMLİ YALNIZLIK SÖZLERİ

- Yalnızlık, alınyazısının insanı kendi kendisine ulaştırmak için başvurduğu bir yoldur. (Herman Hesse)

- Yalnızlığımın başladığı yerde, korkularım bitmiş demektir.

- Öyle bir durumdayım ki, bir şeyler başarsam, mutluluğumu paylaşabileceğim hiç kimsem yok.

- Tek başınıza iken birlikte olduğunuz kişiyi seviyorsanız yalnız olmazsınız.(Wayne Dyer

- Şimdi al yalnızlığımı ört üzerine. Belki o vakit bırakıp her şeyi… Gerilirim bir yerlerden başlamak için yeniden…

- Yalnızlığı çok seversek, bir gün o da çekip gider mi?

- Yalnızlığına iyi bak, sahip çık. Kaç kişinin emeği var onda kim bilir?

- Yalnızlığım kendime güzelim senin aşkınla hitap düşmüş bedenim, geleceğe umutsuz bakıyor gülüm...

- Dilin söylediği kötü söz aklın yalnızlığı mıdır? Gözlerin akmadığı bir hüzün, yanakların yalnızlığı mıdır?

- İçimde yangın yanar, hava soğuk beden donar, hain şeytan halime güler yetiş şahı merdanım yetiş.

- Yalnız kaldıysam sebebi ben değil, dünyadaki sahte oyunculardır!

- Yalnız, biri olsun isterken. Yalnız biri oldum istemeden.

- Zeki bir insan yalnızlıkta, düşünceleri ve hayal gücüyle mükemmel bir eğlenceye sahiptir.

EN ETKİLİ YALNIZLIK SÖZLERİ

- Tek başına ayakta durmanın bedeli ağır olur, Ama sefasını anlatamam.

- İnsanlar gelmeleriyle yalnızlıklarını dağıtanları severler, gitmeleriyle kendilerini yalnız bırakanlara aşık olurlar.

- O kadar yalnızım ki sıradaki şarkı bir sonraki şarkıya gelsin.

- Beni ısıtan, beni sarıp sarmalayan, benim acılarıma ortak olan tek bir şey var sigaram.

- Kimse içinde bulunduğu yalnızlığın derinliğini asla keşfedemez. (Georges Bernanos)

- Sabah seni izlemesi için bir melek yolladım peşinden ama düşündüğümden de erken döndü. Ne oldu dedim, bir melek asla başka bir meleği izleyemez dedi...

- Mutsuz bir birliktelikten mutlu bir yalnızlık her zaman iyidir.

- Bu yalnızlık benim ilişmeyin.

- Adam gibi sevdiğimiz için şimdi yalnızlık çekiyoruz.

- Sen bensizliğe alışmışsın ama ben beni sensiz düşleyemiyorum!

- Yalnızım yalnız dostlar huzura ihtiyacım var, sevilmedim neye yarar hep ben mi görecektim zarar.

- Çok vagonlu bir trende her istasyonda yeniden başlayan, çok seferli bir yolculuktur yalnızlık!

- Ey yalnızlık! Herkesin koynuna girip çıkarsın da bir tek benimle mi düzenli ilişkin var.

- Gecenin ıssız karanlığında ümitlerimin tükendiği anda tek kişi istiyorum yalnızlığıma.

- Bazen kalabalıkların ortasında, tek başımıza kaldığımız vakitlerinkinden fazla yalnız değil miyiz? (Peyami Safa)

- Ellerinin sıcaklığı nerde, hani nerde gülen gözlerin, şimdi yalnızım şimdi sensiz bin parçayım.

- Korkum sevmek değil; korkum sevip te ayrılmak. Korkum kurşun yemek değil; kalleşçe arkadan vurulmak. Korkum ölüm değil, unutulmak...

NOT : Sizlerin de bildiği birbirinden etkili, güzel yalnızlık sözleri varsa yorum olarak bize yazabilirsiniz.