Yakalı toy kuşu nedir? Yakalı toy kuşu özellikleri nelerdir?

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan, Anadolu'da nesli tükendiği bilinen, en son 1912 yılında Kars'ta, 2013 yılında da Konya'nın Karapınar ilçesi yakınlarında rastlanılan yakalı toy kuşu yeniden gündme oldu. Peki, Yakalı toy kuşu özellikleri nelerdir? Yakalı toy kuşu nedir?

Anadolu'da nesli tükendiği düşünülen, Trabzon'da yorgun halde bulunduktan sonra doğaya salınan yakalı toy kuşu; Yozgat'ta vurulmuş halde ölü bulundu. Peki, yakalı toy kuşu nedir? Yakalı toy kuşu özellikleri nelerdir?

YAKALI TOYKUŞU ÖZELLİKLERİ

Bilimsel adı: Chlamydotis undulata

Korunma durumu: Hassas (Soyu Azalan)

Kütle: 1,5 kg Encyclopedia of Life

Üst sınıf: Chlamydotis

Takson Basamağı: Tür

Yakalı Toy, türün Latince adından gelmektedir. Chlamy: Yakalı, kürk yakası ve otis: Toy kuşu anlamındadır. İngilizce adı Houbara, Arapça adından alınmıştır.

Dünya dağılımı: Türkiye dışında Azerbaycan; Rusya Federasyonu; Ermenistan; Türkistan (Kazakistan, Moğolistan, Özbekistan, cikistan, Türkmenistan) ve Güney Asya (Afganistan, Pakistan, Hndistan, Bhutan; Nepal; Çin); Ortadoğu (İran, Irak, Suriye, İsrail, Filistin, Ürdün, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman ve Yemen), Kuzey Afrika (Mısır; Libya, Cezayir, Tunus, Moritanya, Fas, Kanarya Adaları (İspanya))da doğal dağılım gösterir. Avrupa (Malta, İtalya, Fransa, Portekiz, İsviçre, Hollanda, Belçika, İngiltere, Almanya, Polonya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Danimarka, Finlandiya, İsveç, Litvanya, Ukrayna, Romanya ve Yunanistan), Sudan, Lübnan ve Kıbrıs`ta ise tesadüfi (rastlantı) kayıtları vardır.

Son zamanlarda Güneydoğu Asyadaki populasyonları, önceleri Ch. undulatanın alttürü sayılan Ch. macqueenii adıyla ayrı tür yapılmıştır. Bu durumda Türkiye için Ch. undulata değil, Ch. macqueenii adı kullanılmalıdır. Bu iki tür, Sina Yarımadasında birbirinden ayrılmaktadır. Bunlardan Ch. undulata, Sinadan itibaren Kuzey Afrika ve Kanarya Adalarında dağılım göstermektedir.

Türkiye'den 1-2 kaydı vardır. Bunlar genellikle Kumerloeve'in çalışmalarında geçen, soru işareti de taşıyan kayıtlardır. 1912 kaydından 101 yıl sonra Karapınar (Konya) yakınlarında yaralı olarak bulunan kuşun acemice yapılan tedavisinden sonra verici takılıp salınmasını takiben hala bir veri alınamamış (alındıysa da paylaşılmamış)tır. Ayrıca Kuveyt gibi bazı Arap ülkelerinde şeyhler, zenginler (doğancılıkla) avlasın diye bu kuşun yetiştiriciliği yapılmaktadır. İnternet sitelerinde Türkiye'de de satışa sunulduğu görülmektedir. Bu nedenle 1912'den sonraki kayıt(lar) şüpheli görülmektedir.

Beslenme

Tohumlar ve danelerin yanısıra böcekler gibi omurgasızları ve küçük omurgalıları yiyen omnivor bir türdür.

Biyolojisi

Yere bıraktığı 2-4 yumurta ile kuluçkaya yatar.

Hubara, (Chlamydotis undulata), Toygiller (Otidae) familyasına ait bir kuş türüdür. Önceden Asyalı bir alt tür olarak kabul edilen bu kuş şimdi, ayrı bir tür olarak ayrılmıştır. Chlamydotis Macqueenii. Bunlar, Chlamydotis cinsinin tek üyeleridir. İki türün ayıran ada ise Sina Yarımadasıdır.

60 cm boyu ve 140 cm kanat açıklığı vardır. Kahverengi boynu ve beyaz bir gövdesi vardır. Boynunun aşağısında siyah bir çizgi vardır. Uçarken, gövdesindeki siyah alanları ve kahverengi kanatlarını gösterirler. Chlamydotis Macqueenii türünden biraz daha küçük ve daha koyu renklidir. Dişi Hubara erkek Hubara'dan daha küçüktür ve gri bir boyuna sahiptir. Diğer toygiller gibi bu tür de boynunu geri çekmiş bir halde yürür.

DAVRANIŞ

Nerede ise hiç ses çıkarmazlar. Tek seferde 2-3 tane yumurta yumurtlarlar. Hubaralar hepçildir. Tohumlar, böcekler ve diğer küçük canlılar ile beslenirler.

YAYILIŞ

Kanarya Adaları, Kuzey Afrika ve Pakistan'da yaşarlar. Ayrıca genelde çöl ya da diğer verimsiz ve kumlu alanlarda da görülürler. Hubaraların eti çok değerlidir. Arabistan ve Pakistan'da yaygın olarak avlanması nedeniyle, tehlike listesine koyulmuştur. Anadolu'da ise nesli tamamen tükenmiştir.

KORUMA FAALİYETLERİ

Hubara kuşunun Arap yarımadasında ve dünyada nesli tükenmesini önlemek için fabrikada yetiştirme yoluyla çoğaltma gibi faaliyeler gerçekleştirilmektedir. Birleşmiş Arap Emirlikleri şeyhleri için Kazakistan milli parklarında hubara avları organize edilmektedir. Kazakistan Hükümeti Kararı 11.10.2016 y. ile hubara avlama özel haklarına sahiptir.[Arap şeyhler doğada her avlanan hubara için 551 460 kazak tengesi devlet vergisi ödenmektedir. Ayrıca, BAE şeyhleri sermaye desteği ile Güney kazakistan bölgesinde hubara fabrikası kurulmuştur. Bu fabrikada 2020 yılında 4160 adet huvara doğaya serbest bırakılmıştır.