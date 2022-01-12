Şiddetli yağmur sokağı göle çevirdi, botunu kapan vatandaş denizde yüzer gibi yüzdü - Haberler
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Şiddetli yağmur sokağı göle çevirdi, botunu kapan vatandaş denizde yüzer gibi yüzdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turizm kenti Antalya'da etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle bazı sokaklar adeta göle döndü. Bunu fırsat bilen bir vatandaş o anların keyfini çıkarmak için su birikintisinde bota binerken, bir başka kişi ise yüzmenin keyfini sürdü.

Antalya'da dün gün boyunca etkili olan sağanak yağmur, akşam saatlerinde etkisini giderek arttırdı. Yağmur dolayısı ile kentin birçok noktasında su birikintisi oluştu.

Şehrin ortasında kalan bazı araziler ise sular altında kaldı. Muratpaşa İlçesi Lara bölgesinde bir arazinin sular altında kaldığını ve su seviyesinin yükselmesini fırsat bilen bir vatandaş, botunu su üzerine indirdi. Şehrin ortasında kürek ile bota binmenin sevincini yaşayan vatandaşın o anlarını ise arkadaşı kayda aldı.

O anları kayda alan kişi ise," Volkan hava çok kötü. Müşterilerimizin teknelerini kontrol et, batmasın. Mahalle arasında batma tehlikesi yaşayan tekneleri çekiyoruz. Olum şu arsada botla gezmedim deme işte. Sahil güvenlik gelecek" diyerek espri yaptı.

Öte yandan aynı bölgede bir başka kişi ise biriken suda yüzmenin keyfini çıkardı. Kayda alan arkadaşı ise kahkaha atarak o anları izledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Yağmur suyunda bota binip denizde yüzer gibi yüzdü

Yağmur suyunda bota binip denizde yüzer gibi yüzdü

Yağmur suyunda bota binip denizde yüzer gibi yüzdü

Yağmur suyunda bota binip denizde yüzer gibi yüzdü

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Yorumlar (1)
Zamanda Yolculuk:Altyapı yok yapılmıyor. 5 dakika yağmur yağsa Antalya felç oluyor. En işlek caddesinden tut ara sokaklarına kadar gölet. Yazık vatandaşın çektiği çileye. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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