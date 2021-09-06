Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini Emre Aşık'a veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini Emre Aşık'a veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

2019 yılında boşanma davası açan ve çekişmeli devam eden Emre Aşık ile Yağmur Aşık çifti bugün boşandı. 3 çocuğunun velayetinin babaya verilmesinin ardından öfkeden deliye dönen Yağmur Aşık, Instagram hesabından kadın hakime "Şimdi yaptığın usulsüzlüklerin hesabını sana sorma zamanı bekle ve izle. Seni o koltuğundan indireceğim" diyerek tehditler savurdu.

Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık arasında yaklaşık üç yıldır devam eden boşanma davası karara bağlandı. Gündemden düşmeyen çekişmeli boşanma davasında mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi. Çiftin 3 çocuğunun velayeti de baba Emre Aşık'a verildi.

"HAKİME HANIM SIRA SENDE, SENİ KOLTUĞUNDAN İNDİRECEĞİM"

Çocuklarının velayeti kaybettiğini öğrendiğinde öfkeden çılgına dönen Yağmur Aşık, sosyal medya hesabından tehditler savurdu. Davaya bakan hakime öfke kusan Aşık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Daha bitmedi işte şimdi yeni başlıyoruz hakime hanım sıra sende. Şimdi yaptığın usulsüzlüklerin hesabını sana sorma zamanı bekle ve izle. Hak yemek nasıl oluyormuş seni o koltuğundan indirdiğimde yargılanmaya başladığında anlayacaksın. Kendine iyi avukatlar tutarsın inşallah."

Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini Emre Aşık'a veren hakime tehditler saburdu: Seni koltuğundan indireceğim

ÇOCUKLARIN VELAYETİ BABAYA VERİLDİ

8 yıl önce nikah masasına oturan ve bu evlilikten 3 çocukları dünyaya gelen Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın 3 yıldır devam eden çekişmeli boşanma davaları karara bağlandı. Boşanan çiftin çocuklarının velayeti de baba Emre Aşık'a verildi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aşık, "Artık çocuklarımla yeni hayatım beni bekliyor" dedi. Karara göre Yağmur Sarnıç, çocuklarını cumartesi günü 09.00-18.00 saatleri arasında görebilecek.

Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini Emre Aşık'a veren hakime tehditler saburdu: Seni koltuğundan indireceğim

YAĞMUR SARNIÇ SEVGİLİSİNDEN HAMİLE Mİ?

Boşanma davası sonuçlanmadan Baycan Şenürek ile aşk yaşamaya başlayan Yağmur Aşık'ın hamile olduğu iddia edildi. Aşık, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisine de "Aslan kocam" diyerek hitap ediyor. Erkek bebek beklediği ileri sürülen Yağmur Aşık, hamilelik iddiası hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini Emre Aşık'a veren hakime tehditler saburdu: Seni koltuğundan indireceğim
Yağmur Sarnıç ve Baycan Şenürek
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç çifti boşandı! 3 çocuğun velayeti babaya verildi
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç çifti boşandı! 3 çocuğun velayeti babaya verildi
Bomba iddia! Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç sevgilisinden hamile kaldı
Bomba iddia! Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç sevgilisinden hamile kaldı
Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini Emre Aşık'a veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim
Şarkıcı Sefo'nun konserinde büyük panik! Onlarca kişi bir anda sahneye koştu
Şarkıcı Sefo'nun konserinde büyük panik! Onlarca kişi bir anda sahneye koştu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları (1)
TÖVBEKAR 34: kadinlarin bazilari misal anneler eli öpülesi bazilari var tükürsen degmez
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Yaşar Güler Hamid Karzai Mustafa Şentop
Magazin Alişan Cem Yılmaz Düm Tek Tek Defne Samyeli
Spor Diego Marcao Umut Meraş Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini Emre Aşık'a veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 13:42:13. #1.16#

title