Verimlilikleriyle Öne Çıkan Yakıt Cimrisi 9 Otomobil

Otomobil almaya karar verdiyseniz, bütçenizi belirlemiş bir şekilde satın alacağınız otomobili seçecekken aklınızın bir köşesinde yakıt probleminin yer etmesi çok doğal. Özellikle öğrencilerin ve yakıt parası yetiştiremeyeceğini düşünen insanların en büyük sorunu olan yakıt tüketimi konusu, otomobil satın alacak insanların canını birazcık sıkabiliyor ancak yakıt tüketimini olabildiğince az sağlayan otomobiller, sizlerin imdadına koşuyor. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan, verimliliğiyle sizleri yakıt probleminden kurtaracak araçlara bir göz atalım.

Renault Clio 1.5 dCi:

Renault, şüphesiz ki yakıt tüketimi konusunda müşterilerini en fazla memnun bırakan şirketlerden biri. Son zamanlarda kendini verimli yakıt tüketimi konusunda geliştirmiş olan şirketin bugün bahsedeceğimiz modeli ise Clio. 4. nesil Renault Clio, ülkemizde de bir hayli fazla kullanılan ve sevilen bir araç. Bunun nedeninin konumuzla da alakalı olduğunu söyleyebiliriz. 75 beygir güç üreten 1.5 litrelik dizel motora sahip Clio'nun azami sürati 168 km/saat ve şehir içinde yalnızca 4.3 litre yakıyor. Bu değerle de listemizde yer almaya hak kazanıyor.

Aracın ortalama yakıt tüketimi; 3.6 litre/ 100 KM

Opel Corsa 1.3 CDTI:

Opel'in klasiklerinden olan ve ailenin en küçüğü olan Corsa ile listemize devam ediyoruz. Corsa'nın 1.3 litrelik CDTi dizel motoru, 190 Nm tork üretiyor ve 182 km/saat azami hıza ulaşıyor. Şehir içinde 100 kilometrede 3.4 litre gibi bir değerle listemize neredeyse yakıtı koklayarak giriyor diyebiliriz.

Aracın ortalama yakıt tüketimi; 3,2 litre/ 100 KM

Dacia Sandero 1.5 dCi:

Renault altyapısını kullanan Dacia Sandero, aynı Clio gibi 1,5 litrelik bir dizel motora sahip. 220 Nm tork üreten motoruyla araç 167 km/saat azami sürat değerini elde ediyor. Otomobil, şehir içinde 4.6 litre yakıt tüketimine sahip. Farklı bir tarza ve biraz daha geniş bir araca sahip olmak isteyenler Dacia Sandero'yu tercih edebilirler.

Aracın ortalama yakıt tüketimi; 4.0 litre/ 100 KM

Ford Focus 1.5 TDCi EcoBlue Trend X:

Ford Focus modeli ilk olarak 1998'de ortaya çıkmıştı. O zamanlardan beri gelişimini sürdüren ve değişime uğrayan Focus'un en son çıkan 2019 modeli ise yakıt kullanımı konusunda çok cimri olarak karşımıza geliyor. 120 beygir güç ve 300 Nm tork 1.5 litrelik motora sahip bu aracın azami sürati 200 km/saat. Bu değerlere sahip Focus'un şehir içi tüketimi ise yalnızca 3.9 litre.

Aracın ortalama yakıt tüketimi; 3.4 litre/ 100 KM

Volkswagen Polo 1.6 TDI:

Volkswagen araçları, kalitesi ile kullanıcılarına her zaman mutluluk vermesinin yanında, keskin hatları ile sportif ve karizmatik bir dış tasarıma sahip oluyorlar. Polo modeli, bu görünüşünün yanında ayrıca verimli yakıt tüketimi ile göze çarpıyor. Genellikle öğrencilerin tercihi olan Polo, 1.6 litrelik motoruyla 95 beygir güç üretiyor ve 185 km/saat azami sürate sahip. Polo, şehir içinde 4.4 litre yakıyor.

Aracın ortalama yakıt tüketimi; 3.9 litre/ 100 KM

Peugeot 208 1.6 HDI:

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, 208 modeli ile kullanıcılarını yakıt konusunda üzmüyor. 1.6 litrelik dizel motora sahip araç, 240 Nm tork ve 92 beygir güç üretiyor. 183 km/saat sürate ulaşabilen bu araç, şehir içinde 4.3 litre gibi iyi bir değere sahip.

Aracın ortalama yakıt tüketimi; 3.8 litre/ 100 KM

BMW 1 116d:

Yine gençlerin gözdesi olan bir başka otomobil markası BMW'nin bu listeye dahil olan otomobili, 1 serisinden 116d. 1.5 litre dizel bir motora sahip aracın yakıt tüketimi bir spor arabaya göre gayet iyi gözüküyor. 270 Nm tork ve 116 beygir güç üreten motorla araç, 200 km/saat hızlarına ulaşabiliyor. Sevilen model, şehir içinde 100 kilometrede 4.6 litre gibi bir değer ile listemizde yer alıyor.

Aracın ortalama yakıt tüketimi; 3.9 litre/ 100 KM

Citroën C3 BlueHDI:

Listemize yine bir Fransız otomobil üreticisi olan Citroën, C3 modeliyle giriyor. 1.6 litrelik, 233 Nm tork ve 75 beygir güç üreten motora sahip motor, 169 km/saat hızına ulaşabiliyor. Start&Stop özelliğine sahip aracın yakıt tüketimi şehir içinde yalnızca 4.3 litre.

Aracın ortalama yakıt tüketimi; 3.6 litre/ 100 KM

Skoda Fabia 1.4 TDI:

Volkswagen Group altında araç üreten Skoda, ülkemizde en az Volkswagen kadar sevilen bir araç diyebiliriz. Fabia modeli ile hem tasarımı hem de yakıt tüketimi ile dikkat çeken bir otomobil. 1.4 litrelik dizel motora sahip araç, 90 beygir güç üretiyor ve 181 km/saat hıza çıkabiliyor. Aracın şehir içi 100 kilometrede harcadığı yakıt ise 4 litre.

Aracın ortalama yakıt tüketimi; 3.6 litre/ 100 KM

Eğer sizin de yakıt tasarrufu konusunda başarılı otomobil önerileriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.